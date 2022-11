Endrick pourrait-il être le Brésilien Theo Walcott à la Coupe du monde 2022 ?

Les supporters de Palmeiras et du Brésil espèrent que c’est la toute dernière fois qu’Endrick est comparé à Theo Walcott, mais le joueur de 16 ans pourrait être un joker pour la Selecao lors de la Coupe du monde 2022.

Les supporters brésiliens sont ravis à l’idée qu’Endrick devienne l’un des meilleurs footballeurs du monde. À un âge aussi tendre, il est important de tempérer les attentes. Cependant, Endrick est pressenti comme le prochain Neymar/Vinicius Jr.

Bien qu’il n’ait fait que quatre apparitions en Serie A brésilienne en 2022, le talent prodigieux est pressenti pour une convocation tardive dans l’équipe brésilienne de la Coupe du monde.

Au cours de ces quatre matchs, il a marqué deux fois. Endrick a également fourni une passe décisive. Les statistiques ne disent pas tout. Le talent de l’adolescent est évident lorsqu’il est sur le ballon. Il a la grâce et l’équilibre qui rappellent les meilleurs.

Endrick pourrait-il rejoindre le Brésil à la Coupe du monde ?

Endrick vient de commencer à faire son chemin en tant que footballeur professionnel. Il n’est pas encore un habitué définitif de Palmeiras et n’a pas reçu de sélection complète pour le Brésil.

En 2006, Theo Walcott a été désigné comme le prochain grand joueur anglais. Il avait tout. Rythme électrique et contrôle rapproché. Walcott avait été signé par Arsenal, bien qu’il n’ait fait que 13 apparitions seniors à Southampton.

Ainsi, ce fut une surprise monumentale lorsque Sven-Goran Eriksson a choisi Walcott, 17 ans, pour aller à la Coupe du monde 2006.

Endrick, bien sûr, n’était même pas né lorsque cette décision a été prise, mais les comparaisons sont évidentes.

Le raisonnement d’Eriksson était que Walcott était une arme secrète. Il avait le talent pour faire la différence depuis le banc et les équipes ne pouvaient pas se préparer pour lui.

En fin de compte, il n’a pas fait une seule apparition à la Coupe du monde 2006, mais Tite pourrait être tenté de faire quelque chose de similaire avec Endrick.

Avec un talent aussi doué qu’Endrick, vous voulez qu’il acquière une expérience de la vie en tournoi.

Le football brésilien s’attend à ce que le joueur de 16 ans fasse partie de la Selecao pendant les 15 prochaines années. Quelle meilleure façon de l’acclimater au football international en étant simplement dans un environnement de tournoi ?

Le Brésil est surchargé de talent en attaque

Endrick ne s’attendrait pas à obtenir des minutes au Qatar, Tite ayant une incroyable richesse d’options offensives.

Neymar, Vinicius Jr et Rodrygo sont sans doute son trio de tête le plus fort. Ensuite, il y a Raphinha, Antony, Richarlison, Roberto Firmino et Matheus Cunha.

Endrick étant sélectionné pour s’entraîner étroitement avec ces joueurs seniors, cela lui permettrait d’apprendre quelque chose d’eux. De plus, vous ne pouvez jamais lever le nez sur une option pour avoir une option générique sur le banc.

Considérez que le Brésil est en tête dans un match à élimination directe mais à 10 joueurs. Quoi de mieux que d’amener une superstar adolescente fraîche et affamée pour diriger les chaînes et donner un ballon à la Selecao pour les dernières minutes.

Qu’est-ce qui rend Endrick si spécial ?

Endrick sera dans le football européen avant que vous ne le sachiez. Il est trop talentueux. Il n’y a pas eu de prodige comme lui depuis Neymar.

Le talent de Neymar a encouragé les gens à écouter les matchs de Santos au milieu de la nuit en Europe. Endrick a ce facteur vedette.

Comme Erling Haaland, il fait juste bouger quelque chose chaque fois qu’il joue. En sept apparitions dans la Copinha des moins de 20 ans, il a inscrit six buts.

Endrick joue n’importe où sur la ligne de front, mais s’installera probablement comme avant-centre, ce qui faciliterait son passage dans l’équipe nationale brésilienne.

Il est difficile de sélectionner un joueur auquel Endrick ressemble le plus. Il a des pieds rapides et des qualités techniques à la Neymar.

De plus, il peut trouver le filet comme Ronaldo Nazario. Si Endrick ajoute de la puissance physique à son cadre, alors nous avons peut-être un successeur à R9 entre nos mains.

Le Real Madrid et Barcelone le veulent déjà. Manchester City l’a largement repéré. Endrick est prêt pour la célébrité, et Tite faisant un geste audacieux qui catapulte l’adolescent dans la conscience dominante, le créerait bien plus tôt que prévu.

