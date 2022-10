Endrick lorgné par Barcelone, le PSG, le Real Madrid

La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Barcelone, PSG, Madrid tous pour Endrick

Barcelone reste dans la course aux côtés du Paris Saint-Germain et du Real Madrid pour signer l’attaquant Palmeiras très vanté Endrickselon Diario Sport.

Il est suggéré que le PSG soit la destination éventuelle la plus probable du joueur de 16 ans, tandis que Florentino Perez fera tout son possible pour l’amener à Madrid.

Tout cela malgré le fait que, comme ses compatriotes du Brésil Vinicius Junior et Rodrygo avant lui, Endrick n’est pas autorisé à faire son grand déménagement européen avant ses 18 ans.

Endrick peut encore signer un pré-accord d’ici là, ce qui a entraîné la bousculade pour signer l’adolescent considéré comme un talent majeur.

Barcelone avait travaillé pour assurer sa signature, mais cela a changé après leur élimination en Ligue des champions et le classique défaite ce mois-ci. Barcelone peut désormais concentrer ses ressources sur la signature d’un milieu de terrain défensif et d’un arrière droit en janvier alors qu’il se bat pour les titres de LaLiga et de la Ligue Europa.

Alors qu’Endrick a été informé qu’il devrait attendre l’été avant de signer un accord, Barcelone pourrait manquer si un accord était finalisé ailleurs. Même ainsi, le Blaugrana avoir de bonnes relations avec ceux qui l’entourent et avoir reçu l’engagement qu’ils seront tenus au courant de tout mouvement du marché qui l’entoure.

Endrick sera-t-il la prochaine sensation adolescente brésilienne à connaître le succès en Europe ? Richard Callis/Eurasia Sport Images/Getty Images

– Ekrem Konour rapporte que Manchester City fait partie des clubs qui espèrent signer l’ailier du Shakhtar Donetsk Mykhaïlo Mudryk, avec des éclaireurs qui ont récemment regardé l’international ukrainien contre le Celtic. Le joueur de 21 ans a marqué une performance animée en marquant le but du Shakhtar lors d’un match nul 1-1 pour rester troisième de son groupe de Ligue des champions.

– Tottenham Hotspur, Nottingham Forest, West Ham United et Marseille font partie des clubs qui pourraient raviver leur intérêt pour l’Atalanta Ruslan Malinovskyi en janvier, rapporte Calciomercato. L’international ukrainien a eu du mal à trouver un temps de jeu significatif cette saison, ce qui pourrait conduire à son départ cet hiver.

– Fabrice Romano a signalé que des travaux sont en cours pour étendre Alejandro Garnachocontrat avec Manchester United. L’offre des Red Devils pour un nouveau contrat à long terme est prête depuis juin, le contrat du joueur de 18 ans devant expirer à la fin de la saison.

– Après l’échec d’un éventuel transfert estival à Chelsea, le milieu de terrain offensif du Dynamo Moscou Arsen Zakharyan a dit Sport24 qu’il espère qu’un déménagement à Stamford Bridge est toujours dans les cartes. Ayant également été lié au Zenit Saint-Pétersbourg, Zakharyan a déclaré: “Je veux aller à Chelsea maintenant, je ne veux pas aller au Zenit … J’ai un contrat d’un an et demi. Je suis heureux de jouer au Dynamo , le seul endroit où je veux aller, c’est Chelsea.”

— Zidan Serdemir pourrait quitter le Bayer Leverkusen en janvier avec divers clubs travaillant activement pour signer le milieu de terrain danois de 17 ans, rapporte Fabrice Romano. Ayant rejoint l’équipe de Bundesliga en 2021, Sertdemir a jusqu’à présent fait trois apparitions tardives en tant que remplaçant pour l’équipe première, toutes venant la saison dernière.