Les joueurs de football ont été occupés récemment. Le 30 septembre, EA Sports a publié son dernier opus de la série FIFA, FIFA 23. Moins d’un mois plus tard, Sports Interactive sortait la version bêta de Entraîneur de football 2023.

Contrairement aux versions bêta de FIFA, les fans de Football Manager peuvent continuer les sauvegardes qu’ils ont commencées dans la phase bêta. Pour cette raison, l’engagement a été impressionnant. Trois jours après que la version bêta soit devenue accessible, Football Manager a annoncé sur sa page Twitter que 2,3 millions de buts avaient été marqués. Sur les réseaux sociaux, les créateurs de contenu ont informé les autres joueurs et les clients potentiels sur les tactiques, les méthodes d’entraînement, les politiques de recrutement, les clubs à utiliser et bien plus encore.

Mais si vous êtes un fan de Football Manager, vous savez que la meilleure partie du jeu est la découverte de la base de données. Le jeu est connu pour dénicher des prodiges depuis des décennies et cette année n’est pas différente.

Endrick en tête de la liste potentielle de Football Manager 2023

Jusqu’à présent, le joyau de la couronne de Entraîneur de football 2023 est l’attaquant brésilien Endrick. Le jeune joue pour Palmeiras, triple champion de la Copa Libertadores. Lorsque vous démarrez une sauvegarde, Endrick a 15 ans et aura 16 ans dans quelques semaines. En raison de la politique du Brésil, les footballeurs ne peuvent pas signer de contrat professionnel avec un club européen avant l’âge de 18 ans. Par conséquent, les joueurs ne peuvent pas utiliser ses services jusqu’en 2024. Cependant, il vaut la peine d’attendre et devrait être une priorité dans toutes les fenêtres.

La chaîne YouTube a réalisé une vidéo montrant comment maximiser ses capacités. À 34 ans, Endrick marque plus de 800 buts, reçoit 13 Ballon d’Or et devient le consensus comme le plus grand joueur de tous les temps.

En réalité, il est devenu le plus jeune joueur à faire ses débuts dans l’équipe première de Palmeiras le 6 octobre. Près de trois semaines plus tard, Endrick devient le plus jeune joueur à marquer dans l’histoire de son club à 16 ans et 96 jours. Son premier but était une fin improbable. Il a utilisé son léger cadre de 5’8 pour entrer dans la surface de réparation sans marque et a marqué une tête.

Avant ses débuts professionnels, il a aidé ses équipes académiques à remporter sept compétitions différentes. Il est apparu pour la première fois sur le radar du monde du football en menant le Brésil à un triomphe du tournoi de Montaigu en 2022. La compétition est un événement des moins de 16 ans où les clubs et les nations s’affrontent en France. Des légendes comme Cristiano Ronaldo, Thierry Henry, Andrea Pirlo, Carlos Tevez et le vainqueur du Ballon d’Or 2022 Karim Benzema ont également fait leur marque dans le concours. Depuis lors, il est lié au Real Madrid, à Barcelone, au Paris Saint-Germain et à tous les grands clubs européens. On croit qu’il a une clause de libération de 60 millions de dollars. S’il était déclenché, cela ferait d’Endrick l’adolescent sud-américain le plus cher de tous les temps.

Version complète

La version complète du jeu sort le 8 novembre. Si vous ne voulez pas jouer sur un PC ou un ordinateur portable, elle est également disponible sur PlayStation 5, XBOX Series X/S, iPad, Android, iOS, Nintendo Switch et Apple Arcade. Faites-vous une faveur et assurez-vous qu’Endrick est votre cible de transfert numéro un dans chaque sauvegarde que vous faites.

PHOTO : IMAGO / Fotoarena