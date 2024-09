Endrick, 18 ans, prodige du Real Madrid et du Brésil, épouse sa petite amie mannequin Gabriely Miranda, 23 ans, moins d’un an après leur première rencontre

La star du Real Madrid Endrick a épousé sa petite amie mannequin Gabriely Miranda.

Le couple a posté des photos de leur grand jour sur Instagram.

Miranda, 23 ans, a cité la Bible en écrivant : « Matthieu 19:6 Ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ce que Dieu a uni, l’homme ne peut le séparer. »

Endrick, 18 ans, a rejoint le Real Madrid cet été en provenance de Palmeiras.

Il avait été précédemment rapporté qu’Endrick et Miranda avaient un contrat de relation comprenant plusieurs clauses bizarres.

La star du Real Madrid Endrick, 18 ans, a épousé sa petite amie mannequin Gabriely Miranda, 23 ans

Endrick s’est marié avec Miranda, le couple s’étant rencontré il y a moins d’un an

Parmi ces mesures, Endrick s’est vu interdire d’avoir une petite amie virtuelle dans Grand Theft Auto et de commenter les comptes Instagram d’autres filles.

On prétend également qu’Endrick et Miranda doivent se dire « je t’aime » dans toutes les situations.

Endrick et Miranda se sont rencontrés il y a moins d’un an. Miranda est également une influenceuse et a noué des partenariats avec des marques telles que New Balance. Elle compte plus d’un million d’abonnés sur Instagram.

Miranda a posté sur Instagram : « Ce que Dieu a mis ensemble, personne ne peut le séparer »

Endrick a quitté Palmeiras pour rejoindre le Real Madrid cet été et joue également pour le Brésil

Un accord pour qu’Endrick rejoigne le Real Madrid a été conclu en décembre 2022, le transfert ayant lieu cet été.

Depuis qu’il a rejoint le Real, Endrick a fait quatre apparitions et a marqué une fois.

Il a marqué trois fois en onze matchs seniors pour le Brésil, l’attaquant étant considéré comme l’un des jeunes les plus talentueux du football mondial.

Au cours de son passage à Palmeiras, Endrick a marqué 21 buts en 82 matchs.

Endrick pourrait faire sa première apparition en Ligue des champions lorsque le Real Madrid recevra Stuttgart mardi soir.