Endo annonce une présentation sur la maladie de La Peyronie lors de la réunion annuelle SurgeWest de la section occidentale de l’American Urological Association

MALVERN, Pennsylvanie., 25 octobre 2024 /CNW/ — Endo, Inc. a annoncé aujourd’hui qu’une analyse post-hoc des données d’un essai clinique de phase 3 de XIAFLEX® (collagénase clostridium histolyticum, ou CCH) chez les patients atteints de la maladie de La Peyronie sera partagée lors de SurgeWest, la 100ème réunion annuelle de la section occidentale de l’American Urological Association (AUA), qui aura lieu 27 octobre-1er novembre 2024.

« Je suis heureux de partager ces connaissances médicales pour aider les prestataires de soins de santé à considérer les phases de la maladie de La Peyronie d’une manière différente de celle suggérée par la littérature actuelle, ce qui pourrait contribuer à limiter ou à reporter les options de traitement pour les patients souffrant de cette maladie », a déclaré le Dr. Jesse Millsurologue et auteur principal de l’étude. « Les résultats pour les patients avec et sans douleur suggèrent que l’HCC pourrait être une alternative à l’attente vigilante, quelle que soit la phase de la maladie. »

La présentation de la recherche soutenue par Endo est ci-dessous :

Les patients atteints de la maladie de La Peyronie souffrant de douleurs péniennes au départ pourraient bénéficier d’un traitement à la collagénase Clostridium Histolyticum : une analyse post-hoc Auteurs : Jesse N. Mills MD; Gregory A. Broderick MD; Gregory J. Kaufman MD; James P. Tursi MD; Marian Ayad PharmD, BCPS ; Tina Rezakhani doctorat en pharmacie, MBA ; Sajel Patel PharmD; Jeffrey Andrews MS; Landon Trost MD



À propos de l’analyse post-hoc des données de la phase 31

Une analyse post-hoc des données regroupées de deux essais de phase 3 randomisés, en double aveugle et contrôlés par placebo a été menée pour évaluer le traitement par CCH et l’amélioration de la courbure du pénis chez les participants présentant avec/sans douleur pénienne au départ et une durée de la maladie de 12 à 18 mois. ou >18 mois.

Les participants traités par CCH ont été stratifiés selon la déclaration d’une douleur modérée à sévère ou d’une absence de douleur au départ. Des analyses de sous-groupes supplémentaires ont stratifié les participants selon la présence de douleur et la durée de la maladie (12 à 18 ou > 18 mois). Le critère principal d’évaluation de l’efficacité était le pourcentage de variation de la courbure du pénis à la semaine 52 par rapport à l’inclusion.

Les données confirment qu’il n’y avait pas de différences claires dans les résultats du traitement CCH entre les participants ressentant une douleur modérée à sévère ou aucune douleur au départ, quelle que soit la durée de la maladie (12 à 18 mois contre > 18 mois). Ces analyses concordent avec d’autres publications évaluant l’efficacité du traitement par CCH dans la phase aiguë de la maladie et suggèrent que la douleur persistante ne constitue pas une contre-indication au traitement par CCH.

À propos de la maladie de La Peyronie

La maladie de La Peyronie (MP) est une maladie dans laquelle une accumulation de tissu cicatriciel fibreux provoque une déformation par courbure du pénis. Cette courbure peut être douloureuse lors de l’excitation et de l’intimité.2 On estime que la MP peut toucher jusqu’à 1 homme sur 10 aux États-Unis.3 mais les taux de diagnostic restent faibles parce que les hommes atteints de MP peuvent être trop mal à l’aise pour s’exprimer et obtenir de l’aide.4

À propos de XIAFLEX®

INDICATION

XIAFLEX® est indiqué pour le traitement des hommes adultes atteints de la maladie de La Peyronie présentant une plaque palpable et une déformation en courbure d’au moins 30 degrés au début du traitement.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES POUR XIAFLEX

AVERTISSEMENT : RUPTURE CORPORELLE (FRACTURE DU PÉNILE) OU AUTRES LÉSIONS GRAVES DU PÉNIEN DANS LE TRAITEMENT DE LA MALADIE DE LA PEYRONIE Une rupture corporelle (fracture du pénis) a été signalée comme effet indésirable chez 5 des 1 044 (0,5 %) patients traités par XIAFLEX dans les études cliniques. Chez d’autres patients traités par XIAFLEX (9 sur 1 044 ; 0,9 %), une combinaison d’ecchymoses ou d’hématomes péniens, d’une détumescence soudaine du pénis et/ou d’un bruit ou d’une sensation de « claquement » du pénis a été rapportée, et dans ces cas, un diagnostic de une rupture ne peut être exclue. Un hématome pénien sévère a également été signalé comme effet indésirable chez 39 des 1 044 (3,7 %) patients traités par XIAFLEX. Les signes ou symptômes pouvant refléter une blessure grave au pénis doivent être rapidement évalués pour rechercher une rupture corporelle ou un hématome pénien grave pouvant nécessiter une intervention chirurgicale. En raison des risques de rupture corporelle ou d’autres blessures graves au pénis, XIAFLEX est disponible pour le traitement de la maladie de La Peyronie uniquement dans le cadre d’un programme restreint dans le cadre d’une stratégie d’évaluation et d’atténuation des risques (REMS) appelée programme XIAFLEX REMS.

Contre-indications : XIAFLEX est contre-indiqué dans le traitement des plaques de La Peyronie touchant l’urètre pénien en raison du risque potentiel pour cette structure et chez les patients ayant des antécédents d’hypersensibilité à XIAFLEX ou à la collagénase utilisée dans toute autre application thérapeutique ou méthode d’application.

XIAFLEX est contre-indiqué dans le traitement des plaques de La Peyronie touchant l’urètre pénien en raison du risque potentiel pour cette structure et chez les patients ayant des antécédents d’hypersensibilité à XIAFLEX ou à la collagénase utilisée dans toute autre application thérapeutique ou méthode d’application. Rupture corporelle ou autre blessure grave au pénis : L’injection de XIAFLEX dans des structures contenant du collagène telles que les corps caverneux du pénis peut entraîner des dommages à ces structures et des blessures possibles telles qu’une rupture corporelle (fracture du pénis). Par conséquent, XIAFLEX doit être injecté uniquement dans la plaque de La Peyronie et des précautions doivent être prises pour éviter d’injecter dans l’urètre, les nerfs, les vaisseaux sanguins, les corps caverneux ou d’autres structures du pénis contenant du collagène. Des cas de nécrose localisée de la peau et des tissus mous, survenant comme des séquelles d’un hématome pénien, certains nécessitant une intervention chirurgicale, ont été rapportés après la commercialisation.

L’injection de XIAFLEX dans des structures contenant du collagène telles que les corps caverneux du pénis peut entraîner des dommages à ces structures et des blessures possibles telles qu’une rupture corporelle (fracture du pénis). Par conséquent, XIAFLEX doit être injecté uniquement dans la plaque de La Peyronie et des précautions doivent être prises pour éviter d’injecter dans l’urètre, les nerfs, les vaisseaux sanguins, les corps caverneux ou d’autres structures du pénis contenant du collagène. Des cas de nécrose localisée de la peau et des tissus mous, survenant comme des séquelles d’un hématome pénien, certains nécessitant une intervention chirurgicale, ont été rapportés après la commercialisation. Réactions d’hypersensibilité, y compris l’anaphylaxie : Dans les parties en double aveugle contrôlées par placebo des essais cliniques sur la maladie de La Peyronie, une plus grande proportion de patients traités par XIAFLEX (4 %) par rapport aux patients traités par placebo (1 %) présentaient un prurit localisé après jusqu’à 4 cycles de traitement ( impliquant jusqu’à 8 procédures d’injection XIAFLEX). L’incidence du prurit associé à XIAFLEX était similaire après chaque injection, quel que soit le nombre d’injections administrées. Étant donné que XIAFLEX contient des protéines étrangères, des réactions allergiques graves à XIAFLEX peuvent survenir. Une anaphylaxie a été signalée dans un essai clinique post-commercialisation chez un patient ayant déjà été exposé à XIAFLEX pour le traitement de la maladie de Dupuytren. Les prestataires de soins de santé doivent être prêts à faire face à des réactions allergiques graves suite aux injections de XIAFLEX. La sécurité de plus d’un traitement par XIAFLEX n’est pas connue.

Dans les parties en double aveugle contrôlées par placebo des essais cliniques sur la maladie de La Peyronie, une plus grande proportion de patients traités par XIAFLEX (4 %) par rapport aux patients traités par placebo (1 %) présentaient un prurit localisé après jusqu’à 4 cycles de traitement ( impliquant jusqu’à 8 procédures d’injection XIAFLEX). L’incidence du prurit associé à XIAFLEX était similaire après chaque injection, quel que soit le nombre d’injections administrées. Risque de saignement chez les patients présentant une coagulation anormale : Dans les essais contrôlés XIAFLEX sur la maladie de La Peyronie, 65,5 % des patients traités par XIAFLEX ont développé un hématome pénien et 14,5 % ont développé une ecchymose pénienne. Les patients présentant une coagulation anormale (à l’exception des patients prenant de l’aspirine à faible dose, par exemple jusqu’à 150 mg par jour) ont été exclus de la participation à ces études. Par conséquent, l’efficacité et l’innocuité de XIAFLEX chez les patients recevant des médicaments anticoagulants (autres que l’aspirine à faible dose, par exemple jusqu’à 150 mg par jour) dans les 7 jours précédant l’administration de XIAFLEX ne sont pas connues. De plus, il est recommandé d’éviter l’utilisation de XIAFLEX chez les patients présentant des troubles de la coagulation, y compris les patients recevant des anticoagulants concomitants (sauf l’aspirine à faible dose).

Dans les essais contrôlés XIAFLEX sur la maladie de La Peyronie, 65,5 % des patients traités par XIAFLEX ont développé un hématome pénien et 14,5 % ont développé une ecchymose pénienne. Les patients présentant une coagulation anormale (à l’exception des patients prenant de l’aspirine à faible dose, par exemple jusqu’à 150 mg par jour) ont été exclus de la participation à ces études. Par conséquent, l’efficacité et l’innocuité de XIAFLEX chez les patients recevant des médicaments anticoagulants (autres que l’aspirine à faible dose, par exemple jusqu’à 150 mg par jour) dans les 7 jours précédant l’administration de XIAFLEX ne sont pas connues. De plus, il est recommandé d’éviter l’utilisation de XIAFLEX chez les patients présentant des troubles de la coagulation, y compris les patients recevant des anticoagulants concomitants (sauf l’aspirine à faible dose). Réactions aiguës liées aux douleurs dorsales post-injection : Des rapports post-approbation faisant état de réactions aiguës de douleurs lombaires, parfois accompagnées d’une radiothérapie des membres inférieurs, de la poitrine et des bras, de spasmes musculaires, de douleurs thoraciques, de paresthésies, de maux de tête et de dyspnée, ont été reçus par des patients traités par XIAFLEX pour la maladie de La Peyronie. Ces événements peuvent être d’intensité légère à grave. Les événements duraient généralement 15 minutes et ne nécessitaient généralement aucune intervention. Administrer le plus petit nombre de cycles de traitement nécessaire pour traiter la déformation de courbure du patient

Effets indésirables

Essais cliniques

Dans les essais cliniques XIAFLEX sur la maladie de La Peyronie, les effets indésirables du médicament les plus fréquemment rapportés (≥ 25 %) et à une incidence supérieure à celle du placebo comprenaient : un hématome pénien, un gonflement du pénis et une douleur pénienne.

Expérience post-commercialisation

Des réactions aiguës de douleur lombaire post-injection sont survenues à proximité temporelle des traitements XIAFLEX.

Cas d’événements de nécrose localisée de la peau et des tissus mous comme séquelles d’un hématome pénien, dont certains ont nécessité une intervention chirurgicale

Des syncopes et des présyncopes ont été rapportées chez des hommes traités par XIAFLEX pour la maladie de La Peyronie. La plupart des cas, mais pas tous, sont survenus au cours de la période de traitement immédiate ou dans les 1 à 2 jours suivant l’injection. Des blessures corporelles associées aux syncopes ont été rapportées

Cliquez pour Informations de prescription complètesy compris l’avertissement encadré et Guide des médicaments.

À propos d’Endo

Endo est une société pharmaceutique spécialisée diversifiée qui transforme avec audace ses connaissances en thérapies améliorant la vie. Les membres passionnés de notre équipe collaborent pour développer et fournir ces médicaments essentiels. Ensemble, nous nous engageons à aider tous ceux que nous servons à vivre la meilleure vie possible. Apprenez-en davantage sur www.endo.com ou connectez-vous avec nous sur LinkedIn.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, y compris, sans toutefois s’y limiter, les déclarations du Dr Mills et toute déclaration relative à l’efficacité du produit, aux traitements ou indications potentiels, aux résultats thérapeutiques ou aux réponses au traitement, ainsi que toute déclaration faisant référence aux prévisions, estimations ou résultats futurs anticipés ou qui ne se rapportent pas uniquement à des faits historiques. Déclarations comprenant des mots tels que « croit », « s’attend à », « anticipe », « a l’intention de », « estime », « planifie », « volonté », « peut », « attend vers l’avenir », « a l’intention de », « conseils », « futur », « potentiel » ou expressions similaires sont des déclarations prospectives. Étant donné que ces déclarations reflètent les points de vue, attentes et convictions actuels d’Endo concernant des événements futurs, elles impliquent des risques et des incertitudes, dont certains ne sont peut-être pas en mesure de prédire actuellement. Bien qu’Endo estime que ces déclarations prospectives et autres informations sont basées sur des hypothèses et des attentes raisonnables, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à ces déclarations et informations prospectives ou à toute autre déclaration et information prospective. Les résultats réels peuvent différer sensiblement et défavorablement des attentes actuelles en fonction d’un certain nombre de facteurs, notamment des données défavorables en matière de sécurité ou d’efficacité ; les incertitudes dans le processus d’approbation réglementaire ; le respect des obligations réglementaires, y compris celles du programme XIAFLEX REMS ; litiges inattendus ou autres litiges ; les changements dans les conditions concurrentielles, de marché ou réglementaires ; des changements dans la législation ou la réglementation ; la capacité d’obtenir et de maintenir une protection adéquate des droits de propriété intellectuelle ; les impacts de la concurrence tels que ceux liés à XIAFLEX® ; le calendrier et l’incertitude des résultats des processus de recherche et développement et de réglementation ; les réformes des soins de santé et de maîtrise des coûts, y compris les politiques gouvernementales de tarification, de fiscalité et de remboursement ; la performance, y compris l’approbation, l’introduction et l’acceptation par les consommateurs et les médecins des produits actuels et nouveaux ; la capacité de développer et d’élargir notre portefeuille de produits et de continuer à développer le marché de XIAFLEX® et d’autres produits de marque ou sans marque ; l’efficacité de la publicité et d’autres campagnes promotionnelles ; et la mise en œuvre opportune et réussie de toute priorité stratégique. Endo n’assume aucune obligation de mettre à jour publiquement les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou autrement, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables peuvent l’exiger. Des informations supplémentaires concernant les facteurs de risque, y compris ceux mentionnés ci-dessus, peuvent être trouvées dans les communiqués de presse d’Endo et dans ses documents publics déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, y compris la discussion sous la rubrique « Facteurs de risque » dans le formulaire 10-Q le plus récent d’Endo et Dans le prospectus final d’Endo déposé conformément à la règle 424(b) du Securities Act de 1933, tel que modifié, en relation avec le formulaire S-1/A d’Endo.

Gelbard M, Goldstein I, Hellstrom W et al. J Urol. 2013;190(1):199-207. Hellstrome WJ. Int J Impot Rés. 2003;15 : S91-S92. Stuntz M, Perlaky A, des Vignes F et al. PLoS Un. 2016;11(2):e0150157. DiBenedetti DB, Nguyen D, Zografoset L, al. L’avocat Urol. 2011 : 282503

