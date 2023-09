Enderby fait preuve de cœur en achetant des DEA

Enderby met son cœur collectif en avant

La ville, la Commission des services d’Enderby et du district, les services récréatifs d’Enderby et du district et Enderby Funtastic s’associent pour soutenir la disponibilité de défibrillateurs cardiaques vitaux dans toute la communauté.

Les groupes ont investi dans des défibrillateurs externes automatiques (DEA) pour améliorer l’accès pendant les moments cruciaux qui suivent un arrêt cardiaque soudain.

Un DEA est un appareil qui envoie un choc électrique au cœur d’une personne en arrêt cardiaque. Le choc peut aider le cœur à rétablir un rythme normal. Ces appareils sont sûrs et faciles à utiliser, même avec peu ou pas de formation ou d’expérience.

L’utilisation d’un DEA, combinée à la RCR et à l’appel au 9-1-1, peut augmenter considérablement les chances de survie d’une personne souffrant d’un événement cardiaque.

« Je suis heureux de voir notre communauté aller de l’avant et s’associer pour améliorer la sécurité de nos résidents et de nos visiteurs en rendant cette technologie vitale accessible plus largement », a déclaré le maire de la ville d’Enderby, Huck Galbraith. « La capacité de sauver une personne victime d’un arrêt cardiaque soudain augmente considérablement avec l’accès à proximité d’un DAE. »

Un arrêt cardiaque soudain peut survenir à n’importe qui, à tout âge et n’importe où. Lorsque cela se produit, un traitement immédiat est vital. Les DEA accessibles sont importants car ils placent la technologie vitale là où elle peut faire le plus de bien.

Les DEA sont situés à :

• Piscine publique;

• Arène;

• Salle d’exercices militaires;

• Terrains de balle de Riverside Park;

• Centre d’accueil ;

• L’hôtel de ville;

• Aire de camping et terrain de camping Riverside.

« La Commission des services d’Enderby et du district est heureuse de voir des DEA nouveaux ou supplémentaires dans plusieurs de nos installations sportives », a déclaré la présidente de la commission, Allysa Hopkins, également directrice de la région F du district régional de North Okanagan. « Ce sont parmi les endroits où ils ont le plus de chances de sauver des vies. »

Les DAE sont dotés d’une technologie de pointe qui détecte les rythmes cardiaques et administre des chocs d’intensité croissante, tout en fournissant des instructions sonores afin qu’une personne ayant peu ou pas de formation puisse aider une personne confrontée à une urgence médicale.

Sheryl Hay et Kaylee Wells, des services récréatifs d’Enderby et du district, ont déclaré : « La santé physique et la technologie de sauvetage vont de pair, et les services récréatifs d’Enderby et du district sont fiers de contribuer à cette initiative soutenant la sécurité et le bien-être des membres de notre communauté. .»

Le vice-président d’Enderby Funtastic, Dave Lancaster, était d’accord.

« C’est un investissement dans la vie de nos joueurs et de leurs familles », a-t-il déclaré. « La possibilité d’accéder à cette technologie sur les terrains de balle sauvera des vies. »

