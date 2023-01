Endeavour tombe après que le patron de l’UFC, Dana White, ait frappé sa femme

Société de médias et de divertissement Effort a vu ses actions chuter mardi après une vidéo montrant Dana White, le président de son entreprise Ultimate Fighting Championship, giflant sa femme.

Les actions d’Endeavour ont clôturé près de 6%.

Cette semaine, une vidéo publié par TMZ a montré White entrant dans une altercation avec sa femme, Anne, lors d’une fête du Nouvel An à Cabo San Lucas, au Mexique. Dans la vidéo, il semble que les deux se disputent avant qu’Anne White ne gifle Dana White. Il la gifle alors.

Endeavour et l’UFC n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

White a présenté des excuses publiques lundi, selon les médias. Anne White a également publié une déclaration distincte à TMZ, la qualifiant d’incident isolé.

White est synonyme d’UFC, ayant été son président depuis 2001.

En 2014, White a dénoncé la violence domestique après que Ray Rice de la NFL a agressé son fiancé, disant que vous “ne rebondissez pas après avoir mis la main sur une femme”. selon les médias. “C’est comme ça à l’UFC depuis que nous avons commencé ici.”

Suite aux commentaires, White a également révélé que l’UFC dépistait les gens pour violence domestique.

La centrale hollywoodienne Endeavour a commencé comme une agence de talents et a été cofondée par l’un des agents les plus reconnaissables de l’industrie, Ari Emanuel. Endeavour s’est développée au fil des ans grâce à une série d’acquisitions, en détenant et en gérant des événements en direct comme l’Open de Miami et le concours de beauté international Miss Univers.

Endeavour a acquis une participation majoritaire dans l’UFC, une ligue d’arts martiaux mixtes populaire, en 2016. Elle a pris la pleine propriété de l’UFC en 2021, l’année où Endeavour a fait son offre publique initiale, selon un dépôt de titres.