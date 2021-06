Endeavour saison 5 : Les lieux de tournage du drame d’ITV dévoilés

La série DETECTIVE Endeavour, la préquelle d’Inspecteur Morse, a récemment repris le tournage d’une huitième série.

Tout comme la saison cinq – qui sera rediffusée ce vendredi 25 juin sur ITV à 20h30 – le prochain volet de l’émission a été filmé dans plusieurs sites britanniques. Mais où exactement les caméras se sont-elles installées ? Nous allons jeter un coup d’oeil…

Où est filmé Endeavour ?

Pour le tournage d’Endeavour, les acteurs ont été invités à rencontrer l’équipe de production et les équipes de tournage à Oxford.

Les lieux de tournage comprennent :

Le pont des soupirs d’Oxford

Le pont des soupirs s’appelle en fait Hertford Bridge et est une voie aérienne reliant deux parties du Hertford College au-dessus de New College Lane à Oxford, en Angleterre.

On l’appelle le Pont des Soupirs en raison de sa similitude avec le célèbre Pont des Soupirs de Venise.

Il a été construit en 1913-14 et conçu par l’architecte Thomas Graham Jackson.

Bibliothèque Bodléienne

La Bodleian Library – située à Broad Street, Oxford – est la principale bibliothèque de recherche de l’Université d’Oxford – et c’est l’une des plus anciennes bibliothèques d’Europe et contient plus de 12 millions d’articles.

La bibliothèque est un lieu de prédilection pour les cinéastes et peut être vue dans la scène d’ouverture de The Golden Compass, Brideshead Revisited, Another Country, The Madness of King George III, les deux premiers films de Harry Potter, The History Boys et les X-Men séries.

Musée Ashmolean

Le musée Ashmolean, également connu sous le nom de musée d’art et d’archéologie Ashmolean, a été construit il y a 335 ans et se trouve sur Beaumont Street, à Oxford.

Le musée a été construit pour abriter le cabinet de curiosités qu’Elias Ashmole a offert à l’Université d’Oxford en 1677.

Le musée Thee Ashmolean est depuis longtemps un lieu de prédilection pour Morse – il est au cœur du premier épisode de la deuxième série de l’inspecteur Morse et figure dans le tout premier épisode de Lewis, lorsque l’inspecteur Lewis et le sergent Hathaway ont parcouru la collection de pièces de monnaie grecques anciennes du musée.

Pub Cheval Blanc

Le cheval blanc a été utilisé comme emplacement par Morse, Lewis et Endeavour.

Il s’agit d’un bâtiment classé de niveau 2 qui date du XVIe siècle.

Si vous prévoyez de leur rendre visite, ils servent des plats faits maison et une sélection de vraies bières.

Leur adresse est : 52 Broad St, Oxford OX1 3BB.

Puis-je visiter Oxford et l’Endeavour ?

Oxford est une ville populaire pour les Britanniques et les étrangers à visiter.

Mais à partir de février 2020, les fans de la série peuvent également compter sur une visite de l’ensemble Endeavour où ils traversent Oxford pour une visite de deux heures.

La visite comprend une visite de divers collèges d’Oxford – une liste qui change tous les jours, en fonction de ceux qui sont ouverts – ainsi que des principaux lieux de tournage d’Endeavour.

Les fans reçoivent également de nombreuses anecdotes en coulisses du guide.

La taille des groupes est, pour l’instant, limitée à 20 personnes, conformément aux dernières mesures gouvernementales contre le coronavirus.





Quand est Endeavor sur ITV et comment puis-je le regarder ?

le cinquième série d’Endeavour est de retour sur les écrans ce soir à 20h30.

Les téléspectateurs qui l’ont raté peuvent le revoir sur Centre ITV.

le Endeavour casting comprend Shaun Evans, Roger Allam, Anton Lesser, James Bradshaw, Sean Rigby, Dakota Blue Richards et Sara Vickers.

Bien que le huitième volet de l’émission devrait sortir à la télévision en 2021, ITV n’a pas encore annoncé de date de diffusion.