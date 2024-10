Endeavour explore la vente de Frieze

Endeavour Group Holdings, une société holding qui possède l’agence artistique du même nom et plusieurs autres entreprises de sport et de divertissement, envisage de vendre certains de ses actifs événementiels, dont Frieze, a annoncé la société jeudi. La vente potentielle d’actifs couvre également, mais sans s’y limiter, deux tournois de tennis, l’Open de Miami et l’Open de Madrid, selon un communiqué.

La nouvelle intervient après que Silver Lake, une société de capital-investissement basée à Menlo Park, en Californie, annoncé cela priverait Endeavour de sa société après avoir été cotée à la Bourse de New York pendant trois ans. La valeur nette de la transaction a été fixée à 13 milliards de dollars, Silver Lake acceptant de payer 27,50 dollars par action, ce qui représente une prime de 55 % par rapport à la valeur de son action en octobre 2023. Au moment de la transaction, Silver Lake contrôlait déjà environ 71 pour cent des droits de vote d’Endeavour, selon le Temps Financier.

Endeavour a acquis une participation dans Frieze, qui comprend le magazine d’art éponyme basé à Londres ainsi que plusieurs foires d’art, en 2016. À l’époque, Frieze exploitait deux foires à Londres : Frieze London, pour l’art contemporain, et Frieze Masters, pour l’art. de l’Antiquité au XXe siècle, ainsi qu’un à New York.

Depuis l’acquisition de Frieze par Endeavour, la société a lancé des salons annuels à Los Angeles et à Séoul en 2019 et 2022, respectivement. L’été dernier, Frieze a également fait l’acquisition surprise de deux salons américains, l’Expo Chicago et l’Armory Show, son principal concurrent à New York. Et en 2021, Frieze a lancé No.9 Cork Street, un espace d’exposition permanent dans le quartier tony de Mayfair à Londres.

Tous ces actifs sous l’égide de Frieze doivent être évalués dans le cadre de la vente. Les foires d’art de l’entreprise pour 2025 devraient toujours se dérouler comme prévu.

L’annonce représente probablement un changement stratégique global pour Endeavour qui verrait l’entreprise se recalibrer pour se concentrer davantage sur le côté de la représentation des talents de son activité. TKO Group Holdings, une société de sport et de divertissement détenue majoritairement par Endeavour, a également annoncé aujourd’hui qu’elle avait acquis Professional Bull Riders (« PBR »), IMG et On Location (l’organisateur de 1 200 événements sportifs du Super Bowl à la Coupe du Monde de la FIFA 2026 en passant par les Jeux olympiques et paralympiques) auprès d’Endeavour pour une transaction entièrement en actions. évalué à 3,25 milliards de dollars. En 2023, l’Ultimate Fighting Championship d’Endeavour a fusionné avec la World Wrestling Entertainment ; ces deux sociétés appartiennent désormais à TKO.

Dans un communiqué, le président et directeur de l’exploitation d’Endeavour, Mark Shapiro, a déclaré : « Le portefeuille d’Endeavour comprend des événements emblématiques, mondiaux et incontournables couvrant le sport, le divertissement et les arts. Dans le cadre d’Endeavour, Frieze et les tournois Open de Miami et de Madrid ont chacun connu une croissance significative, du lancement par Frieze de salons réussis à Los Angeles et à Séoul jusqu’aux Opens de Miami et de Madrid, établissant des records de fréquentation et de parrainage d’une année sur l’autre. Nous sommes fiers de ces progrès et convaincus que ces atouts uniques sont bien placés pour réussir à l’avenir.

Le communiqué indique qu’il n’y a pas de calendrier précis quant à la durée de l’examen et que l’examen ne signifie pas nécessairement qu’il y aura des ventes, ajoutant : « Endeavour n’a pas l’intention de commenter davantage concernant la vente potentielle de ses actifs événementiels comme décrit. aux présentes, à moins et jusqu’à ce qu’il détermine qu’une divulgation supplémentaire est nécessaire ou souhaitable.