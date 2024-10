Endeavour d’Ari Emanuel explore la vente de la foire d’art Frieze et des tournois de tennis

Le conglomérat de divertissement Endeavour envisage de vendre certaines de ses activités événementielles de premier plan, notamment la foire d’art Frieze et les tournois de tennis à Miami et Madrid.

Endeavour, contrôlée par le courtier hollywoodien Ari Emanuel et la société d’investissement Silver Lake, a annoncé jeudi avoir engagé la banque d’affaires Raine Group pour examiner une vente potentielle de ces opérations et d’autres événements.

La société a acheté en 2016 une participation de 70 % dans Frieze, qui attire des collectionneurs d’art du monde entier à ses foires de Londres, New York, Los Angeles et Séoul.

Endeavour a repris le reste de Frieze au deuxième trimestre 2023, alors même que le marché de l’art était confronté à un ralentissement, diminuant de 4 % à 65 milliards de dollars l’année dernière, selon le rapport Art Basel/UBS sur le marché de l’art 2024.

L’examen intervient après qu’Endeavour a accepté de vendre trois autres activités à TKO Group, la société nouvellement cotée qu’elle contrôle, dans le cadre d’un accord de 3,25 milliards de dollars. annoncé plus tôt jeudi.

TKO, qui possède Ultimate Fighting Championship et World Wrestling Entertainment, rachète l’agence sportive IMG, l’entreprise hôtelière On Location et la ligue Professional Bull Riders à son plus grand actionnaire dans le cadre d’une transaction entièrement en actions.

Un combat de la WWE à St Louis, Missouri. Endeavour a acquis la marque de lutte professionnelle en avril de l’année dernière et l’a fusionnée avec l’UFC pour former TKO, lançant ainsi l’entreprise en septembre 2023. © WWE/Getty Images

Les dernières manœuvres d’Endeavour surviennent alors que Silver Lake se prépare à privatiser l’entreprise, rationalisant ainsi ses opérations pour se concentrer sur l’activité de représentation de talents WME.

Le président et directeur de l’exploitation de TKO, Mark Shapiro, avait signalé une réorganisation imminente, déclarant aux journalistes lors d’une conférence à Londres la semaine dernière que l’avenir d’Endeavour en tant que société privée se construirait autour de son « point idéal de représentation », tandis que TKO serait à l’affût d’entreprises. cela pourrait « renforcer davantage ce que nous faisons déjà ».

Endeavour est devenu public en 2021, mais le cours de son action a fluctué alors que les investisseurs se débattaient avec sa structure de propriété complexe et le large éventail d’activités qu’elle détenait, de la gestion des talents et des événements en direct aux arts martiaux mixtes.

Les actions de TKO étaient en baisse de 8 pour cent jeudi.

Endeavour a acquis la WWE, le groupe de lutte professionnelle dirigé pendant des décennies par Vince McMahon, en avril de l’année dernière, et l’a fusionné avec l’UFC pour former TKO, lançant ainsi l’entreprise en septembre 2023.

Shapiro a déclaré jeudi que l’ajout de PBR, On Location et IMG aiderait le groupe à renforcer sa position dans le sport haut de gamme.

Endeavour prévoit de détenir environ 59 % de TKO à l’issue de l’acquisition de 3,25 milliards de dollars, qui devrait avoir lieu au premier semestre 2025. Le groupe a annoncé en août qu’il prévoyait également de vendre les activités de données et de technologies sportives OpenBet et Arène IMG.

TKO a déclaré avoir créé un comité spécial composé d’administrateurs indépendants pour examiner, négocier et examiner l’accord proposé. Le groupe a également prévu de restituer jusqu’à 2 milliards de dollars aux détenteurs de ses actions ordinaires de catégorie A via un programme de rachat et de verser un dividende trimestriel en espèces d’une valeur de 75 millions de dollars.

Reportage supplémentaire de Josh Spero à Londres