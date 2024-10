S’approchant de la falaise poussiéreuse d’Angels Point dans Elysian Park, l’équipe du clip installe sa dernière scène sur le point de vue pittoresque de la vaste ville de Los Angeles, reprenant une fois de plus la chanson scintillante sur la tendresse renouvelée, « Otro Capitulo ».

Becky G bouge ses pieds dans un mouvement de un, deux et trois pas tandis qu’une rafale artificielle alimentée par des souffleurs de feuilles transforme la scène en un brouillard brumeux, tout en tournant pour embrasser la ville qui l’a soulevée à bras ouverts.

Je rencontre la chanteuse américano-mexicaine, de son vrai nom Rebecca Marie Gomez, dans sa caravane sur la route principale d’Elysian Park. Elle a remplacé son haut bandana soyeux par un t-shirt rose pâle plus confortablement ajusté. Une délicate chaîne en or est toujours attachée autour de son cou avec le nom de son quatrième album studio, « Encuentros », sorti le 10 octobre.

Becky G pose pour un portrait sur le tournage de son clip « Otro Capitulo », tourné à Elysian Park le 23 septembre. (Jill Connelly / Pour De Los)

Reprenant toujours son souffle après le tournage exsudant de la sérotonine, Becky révèle qu’elle est heureuse et prête pour un nouveau chapitre de sa vie, d’où le titre de « Otro Capítulo », le seul morceau de cumbia de son nouvel album.

« La chanson incarne quelque chose que je ressens depuis très longtemps, c’est le tournant d’une nouvelle page », a-t-elle déclaré. « J’ai l’impression d’avoir perdu tellement de peau. »

Le ver d’oreille du bonheur cosmique et des nouveaux départs est également le nom de sa deuxième tournée en tête d’affiche, Casa Gomez: Otro Capítulo, qui a débuté le 11 octobre à l’Aragon Ballroom de Chicago.

La chanson se situe dans un plus grand ensemble d’émotions contradictoires, une négociation variable de valeurs personnelles au milieu d’un chagrin d’amour.

« ‘Encuentros’ était vraiment comme un lieu d’incarnation : ‘Non, non, nous sommes en colère.’ Non, non, nous sommes terrifiés. Non, non, nous sommes confus. Non, non, nous sommes joyeux », a déclaré Becky, devenant vivante avec chaque émotion à mesure qu’elle le disait.

En mars 2023, des rumeurs d’infidélité concernant son partenaire de longue date, Sebastian Lletget, ont commencé à circuler sur Internet, incitant une déclaration publique du milieu de terrain du FC Dallas où il s’est excusé auprès de Becky et a annoncé qu’il s’engageait dans un programme de bien-être mental. Becky n’a pas abordé publiquement la vague de ragots qui a suivi sur les réseaux sociaux.

« Je pense qu’il y a eu un moment où mon silence a été confondu avec de la faiblesse, et c’était un choix et il est important pour moi de l’honorer », a-t-elle déclaré.

Il y a quelques années, la jeune femme de 27 ans croyait savoir tout ce qu’il y avait à savoir sur la vie, une dose de foi compréhensible pour quelqu’un qui a passé la majeure partie de son adolescence et de son début d’âge adulte sous les yeux du public.

« Une plus grande partie de ma vie s’est déroulée sur Internet maintenant que jamais auparavant, ce qui est si étrange d’y penser », a-t-elle déclaré.

À l’âge de 14 ans, Becky G avait conclu un contrat d’enregistrement avec Kemosabe/RCA Records après avoir mis en ligne un rap freestyle zélé sur le rythme « Otis » de Jay Z et Kanye West sur YouTube. Elle a déclaré son désir d’aller au-delà de son passage de courte durée dans GLAM, un groupe de filles pop. « Mauvaise étiquette, mauvais moment », a-t-elle rappé.

Il ne lui faudra pas longtemps avant de détailler ses aspirations professionnelles dans son style libre inspiré de JLo en 2013, « Becky F du bloc, » affirmant « Je ne m’arrêterai pas tant que je n’aurai pas atteint le sommet. » Puis est venue « Shower », sa pop de bien-être de 2014 qui s’interroge sur un béguin persistant qui a propulsé ses débuts sur le Billboard Hot 100.

« La chanson incarne quelque chose que je ressens depuis très longtemps, à savoir le tournant d’une nouvelle page. J’ai l’impression d’avoir perdu tellement de peau », a déclaré Becky G à propos de « Otro Capitulo », un morceau de son dernier album, « Encuentros ». (Jill Connelly / Pour De Los)

« Je me sentais déjà comme une mujercita, je pensais tout savoir », a déclaré Becky. « Plus je vieillis, plus je reconnais que je ne sais rien du tout. C’est tellement excitant pour moi.

Bien que son premier album, « Mala Père Noël » ne sortira qu’en 2019, Becky G a rapidement trouvé sa voie en collaborant avec les meilleurs artistes de l’industrie comme Pitbull, Banda MS, Daddy Yankee, Snoop Dogg et Bad Bunny. Elle utilisait souvent ses compétences linguistiques en anglais et en espagnol et dans des genres comme la pop, la trap et le reggaeton, faisant la première partie d’artistes principaux comme J Balvin, Katy Perry et Demi Lovato.

« La musique que j’ai créée tout au long de ma carrière reflète vraiment mes playlists en grandissant », a déclaré l’artiste élevé à Inglewood. « C’était une playlist sans genre, allant de la salsa, du merengue, des rancheras, du pop/rock en espagnol, au hip-hop, au R&B et à la musique pop. »

L’année dernière, elle s’est aventurée dans un nouveau royaume avec la sortie de son premier album de musique mexicaine, « Esquinas », qui rendait hommage à ses racines mexicaines dans des reprises de ballades chantées par des ivres comme « Un Puño de Tierra », « Cruz de Olvido » et » Pour un amour. Elle a également rendu hommage à son défunt grand-père, le catalyseur de ses rêves, dans l’élégie déchirante « Querido Abuelo ».

«Cela représentait la culture, la communauté, le lien avec les choses qui m’ont élevé. De mes abuelitos à mes frères et sœurs, en passant par les deux drapeaux et langues avec lesquels je me suis identifiée en grandissant », a-t-elle déclaré. « J’ai également dû aller plus loin dans ce lieu d’acceptation, car je ne serai jamais un bébé dans les bras de mon père pendant qu’il écoute Chalino et Ramon Ayala. »

La chanteuse « Sin Pijama » a taquiné sa transition vers le genre lors de son set Coachella 2023, enfilant un chapeau tejana céruléen et une bralette en strass. La scène a ouvert la porte à ce qu’elle considère comme la « Casa Gomez », l’énergie familiale que l’on ressent lorsqu’on assiste à un repas de carne asada. Elle a fait venir des invités spéciaux Marca MP pour leur remix lento 2022 de « Ya Acabó » et le leader de Fuerza Regida Jesus Ortiz Paz (également connu sous le nom de JOP) pour une interprétation brute de leur 2023 « Te Quiero Besar ».

Puis est sorti un Peso Pluma naissant pour leur duo « Chanel », le premier single de « Esquinas » qui a fait ses débuts sur le Billboard Hot 100, culminant à la 55e place. Le chanteur mexicain rauque continuerait à se produire à Coachella en 2024, ce temps d’amener Becky G en tant qu’invitée spéciale sur la scène du désert.

« Une plus grande partie de ma vie s’est déroulée sur Internet maintenant que jamais auparavant, ce qui est si étrange d’y penser », a déclaré Becky G, qui a passé plus d’une décennie sous les feux de la rampe. (Jill Connelly / Pour De Los)

« Elle a été la première femme qui m’a donné un coup de main dans cette industrie », a annoncé Peso Pluma devant des milliers de personnes.

Mais l’aventure de Becky G dans la musique mexicaine s’est également heurtée aux réticences des étrangers qui prétendent qu’elle n’est mexicaine que lorsque cela lui convient.

« Je ris parce que je me dis, con el nopal en la frente », a-t-elle déclaré en se frappant légèrement le front après avoir prononcé un langage familier souvent utilisé pour souligner les racines mexicaines évidentes de quelqu’un via son apparence. « Cela ne pourrait pas être plus évident que je suis fier de mes racines depuis le premier jour. »

Les commentaires négatifs la poussent à continuer, d’autant plus qu’elle a vu – et aidé – d’autres contemporains du sud de la Californie populariser le genre.

« J’ai eu une conversation avec Ivan Cornejo à ce sujet, même chose avec JOP. Nous avons toute une conversation en anglais et chantons en espagnol », a-t-elle déclaré en riant à moitié. « Nous pensons que nous avons cette chose à prouver. »

« Elle m’a inspiré à avoir une voix », a déclaré Cornejo, le chanteur né à Riverside qui a collaboré avec Becky sur le triste duo sierreño « 2ndo Chance ».

« En arrivant dans l’industrie de la musique, j’étais un peu nerveux, parce que je suis [both Mexican and American] et elle m’a aidé à embrasser [it]», a-t-il ajouté.

Becky G a également recherché une collaboration avec Delilah Cabrera, la chanteuse en herbe de 16 ans signée chez Los CT, le label lancé par Natanael Cano, pionnier des corridos tumbados.

« Je pense qu’elle est très inspirante pour tous les Américains d’origine mexicaine », a déclaré l’adolescente de Wenatchee, Washington. « Je la vois comme une grande sœur. »

Les deux paroles sincères de la ballade « Todo », qui détaille une approche prudente d’un nouvel amour.

« Brique par brique, nous continuons à construire ce pont que des artistes comme Selena Quintanilla ont commencé et n’ont pas pu terminer », a déclaré Becky. « J’espère que nous pourrons aider les enfants qui ont grandi comme nous à se sentir plus à l’aise pour être eux-mêmes. »

(Jill Connelly / Pour De Los)

« Encuentros » est une compilation vulnérable, implacable et non filtrée, au cœur du chagrin et de la guérison que Becky G a vécu l’année dernière. Elle ouvre l’album avec l’impétueux « Xlas Nubes », un corrido tumbado étoffé par les pénibles conséquences de l’agonie. Elle porte ensuite son chagrin à travers « Desierto », une ballade banda qui jette un sort à un amour passé vers une éternité de morne vengeance karmique. Le premier single du LP, « Como Diablos », est un rappel formel à une ex que de un à dix ans, elle a « centaine ».

L’auteur-compositeur et producteur Hector Guerrero, qui a composé pour des géants régionaux comme T3R Elemento, Grupo Firme et Los Tigres del Norte, a aidé Becky à créer les rythmes percutants du corrido tumbado de « Encuentros ». Le plus remarquable des charts est le premier single de l’album, « Mercedes », mettant en vedette Oscar Maydon de Mexicali, qui a couru jusqu’au première place sur la diffusion régionale mexicaine de Billboard peu de temps après sa sortie.

«Becky a expliqué ce qu’elle a vécu, ce qui était très émouvant. Elle nous a injecté ces idées lorsqu’elle quittait le studio », a déclaré Guerrero. « Ce qu’elle a vécu, c’est ce qui se reflète dans cet album. »

Mais les airs de rage et de rupture sont également associés à des morceaux scintillants d’espoir comme « Muchas Gracias », qui comprend un intermède angélique qui pose l’éternelle question : comment guérir un cœur brisé ? « Robando mas corazones ? Quebrando plus coeurs? O Sanando mi propio corazón ? (Voler plus de cœurs ? Briser plus de cœurs ? Ou guérir mon propre cœur ?).

Et puis il y a le morceau techno pétillant, celui qui était pris dans une boucle infinie le jour de l’interview, « Otro Capitúlo ». C’est le noyau de « Encuentros », rempli d’un solo de guitare électrique qui tue, d’un clin d’œil au hit reggaeton de La Factoria de 2006, « Perdóname », et d’un zeste saupoudré de la regrettée chanteuse Tejana Selena Quintanilla. « Lo que pasó, bébé, ya pasó, Vamo’ a empezar otro capítulo » (Ce qui s’est passé, s’est passé bébé, commençons un nouveau chapitre).

La chanson préfigure également ce qui va arriver dans la vie de Becky.

«Je suis prêt à ouvrir à nouveau mon cœur, je pense qu’il faut le faire en tant qu’artiste. Nous sommes tellement amoureux. Nous aimons l’amour », a-t-elle avoué avec un sourire étincelant. « Je pense que si vous vivez une vie si gardée avec vos murs arrachés, ce n’est pas vraiment une vie qui vaut la peine d’être vécue. »

Maintenant dans la salle de maquillage, retouchant son visage pour la deuxième fois de la journée, Becky évoque l’importance de remporter éventuellement un Latin Grammy pour sa chanson « Por El Contrario », une ballade touchante en compagnie des frères et sœurs Aguilar, Ángela et Leonardo, nominé pour la chanson régionale mexicaine. Elle a commencé à écrire la composition en 2020 aux côtés du géant de l’écriture de chansons Édgar Barrera, lauréat de 21 Latin Grammys et surtout connu pour avoir écrit et produit des chansons pour Shakira, Grupo Frontera, Maluma et plus encore.

« Brique par brique, nous continuons à construire ce pont que des artistes comme Selena Quintanilla ont commencé et n’ont pas pu terminer », a déclaré Becky G. « J’espère que nous pourrons aider les enfants qui ont grandi comme nous à se sentir plus à l’aise d’être eux-mêmes. » (Jill Connelly / Pour De Los)

Certes, ce serait une douce justification pour le chanteur Chicana né et élevé à Los Angeles, quelqu’un qui « a toujours l’impression de ne pas être assez mexicain pour gagner un Latin Grammy ou être nominé pour un Latin Grammy ».

Alors que l’interview touche à sa fin, Becky prend une inspiration avant de plaisanter sur une remarque effrontée probablement prononcée en silence par toutes les célébrités féminines dont la vie romantique devient le sujet du discours public.

« Je suis ici en train de jouer le rôle d’une jefita chingona, je me casse le cul et c’est sur quoi les gens veulent-ils se concentrer ? » a-t-elle déclaré, faisant référence à sa vie amoureuse au milieu d’une carrière d’une décennie sans scandales, de cinq nominations aux Latin Grammy, de quatre albums studio et de deux tournées en tête d’affiche.

« S’il te plaît! Détendez-vous », a-t-elle ajouté avec un sourire plissé tout en repoussant le vent avec sa main, une attitude charmante qui n’est pas sans rappeler la jeune Becky du Block qui rêvait autrefois de cette vie au sommet.

Le soleil s’est couché sur Chavez Ravine, mais la journée n’est pas terminée pour Becky, qui est restée dans la salle de maquillage longtemps après la fin de notre entretien. Il y a encore une deuxième partie du tournage, quelque chose qui concerne une voiture. Mais après un certain temps, elle sort de sa commode, vêtue d’un maillot de football beige et d’un bob en fausse fourrure, en pleine prouesse, prête à recommencer.