ENCRES. est une superbe prise sur les jeux de flipper

Les éditeurs bien connus Noodlecake ont sorti un nouveau jeu sur Google Play cette semaine intitulé ENCRES. Le titre est un jeu de flipper, mais c’est une autre sorte de jeu de flipper. Ce jeu de flipper est beaucoup moins chaotique qu’un titre de flipper typique, avec la mise en page agissant plus comme une toile d’art par rapport à un tas de lumières clignotantes et d’effets sonores bing-bong. C’est assez relaxant, pour le dire simplement.

Lorsque vous frappez une balle, la balle laisse une traînée d’encre sur votre planche. Le but est d’éclairer certaines zones de l’aire de jeu, les zones explosant d’encre lorsque vous les frappez. Vous pouvez obtenir de superbes designs sur le tableau, avec une fonction de sauvegarde intégrée prête à l’emploi si vous créez un véritable chef-d’œuvre.

Le jeu est au prix de 2,99 $, et compte tenu de plus de 100 tables à jouer, plus un ensemble de morceaux vraiment relaxants, cela vaut vraiment la peine de dépenser une partie de votre argent Google Play.