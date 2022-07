Encrage de la vie en été avec le retour de l’Okanagan Tattoo Show

Les amateurs de tatouage de partout se sont réunis au club de curling de Kelowna au cours de la fin de semaine pour le 8e spectacle annuel de tatouage d’Okanagan.

L’organisateur Terence Smith était ravi du taux de participation, affirmant que plus de 1 500 billets avaient été vendus en ligne et qu’autant, sinon plus, de personnes avaient payé à la porte.

Smith a déclaré que cela aurait dû être la 10e année d’accueil de l’émission, mais la pandémie a annulé les deux années précédentes.

“Nous n’avons pas appuyé sur la gâchette jusqu’à ce que les restrictions soient levées en février”, a déclaré Smith. “Normalement, pour cet événement, nous commençons à planifier en novembre ou septembre pour l’année suivante.”

Smith a déclaré qu’environ 180 tatoueurs étaient présents pour le week-end, certains locaux et de nombreux autres de partout au pays. Au cours des années précédentes, Smith a déclaré que certains artistes avaient voyagé d’aussi loin que le Mexique et l’Allemagne.

“Lorsque nous avons commencé au Parkinson Rec Center, nous n’avions que 50 tatoueurs et le fait que nous soyons jusqu’à 180 devrait en dire long”, a noté Smith. “La communauté du tatouage est également très soudée et ils ont tendance à se parler, donc à cette échelle, ils parlent de notre festival et ils veulent être ici.”

Les participants ont pu réserver avec des artistes tout au long du week-end, certains proposant des tatouages ​​sans rendez-vous.

Des vendeurs vendaient des sacs, des chapeaux et d’autres marchandises, un café en plein air a été installé au milieu de la piste de curling et de superbes spectacles de groupes locaux et de l’extérieur ont joué pour remplir l’événement.

L’événement a débuté au club de curling à 17 h le vendredi (22 juillet) et s’est terminé le dimanche à 19 h.

