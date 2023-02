“Encouragez les jeunes à poursuivre une carrière dans le sport”, déclare le Premier ministre Narendra Modi

Le Premier ministre Narendra Modi a déclaré dimanche que le gouvernement est attentif au fait qu’aucun jeune ne doit être laissé pour compte par manque d’argent, et par conséquent, il soutient désormais les joueurs les plus performants jusqu’à Rs 5 lakh par an.

“Dans l’Amrit Kaal de l’indépendance, le pays forge de nouvelles définitions et crée un nouvel ordre”, a déclaré le Premier ministre indien.

“Notre gouvernement est attentif à ce qu’aucun jeune ne soit laissé pour compte par manque d’argent”, a-t-il énuméré.

Il a en outre ajouté que le montant attribué aux récompenses sportives majeures avait également été augmenté jusqu’à trois fois.

« Nous encourageons les jeunes à poursuivre une carrière dans le sport. Des initiatives telles que TOPS (Target Olympic Podium Scheme) aident les jeunes à se préparer aux grands événements sportifs. Le budget sportif du pays a presque triplé depuis 2014″, a-t-il expliqué.

Modi, qui s’est adressé au Jaipur Mahakhel par vidéoconférence, a en outre ajouté que le gouvernement se tient aux côtés de ses joueurs avec plein pouvoir, même dans les grandes compétitions mondiales comme les Jeux olympiques.

Il a noté que les joueurs n’ont pas honoré le terrain de sport uniquement pour participer mais pour gagner et apprendre.

“La victoire est assurée lorsqu’il y a apprentissage”, a déclaré le Premier ministre en soulignant qu’aucun joueur ne quitte le terrain de sport les mains vides.

“Lorsque les efforts sont déployés sans réserve, les résultats sont assurés”, a réitéré le Premier ministre indien.

Le budget récemment révélé a également alloué un excédent de roupies 1000 crores au fonctionnement des Khelo India Games.

Le Premier ministre a également évoqué les opportunités d’emploi et les perspectives qui s’ouvrent pour les sportifs.

“Le sport n’est pas seulement un genre, mais une industrie”, a déclaré le joueur de 72 ans.

Le Premier ministre a également ajouté des mots d’encouragement aux athlètes présents dans la foule en déclarant: «Les prochains médaillés d’or et d’argent du pays émergeront parmi vous. Si vous êtes déterminé, vous augmenterez la gloire du drapeau tricolore même aux JO. Où que vous alliez, vous apporterez des lauriers au pays”,

(Avec les contributions de l’IANS)

