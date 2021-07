Encouragez les entraîneurs et les athlètes accusés d’inconduite travaillent toujours dans le sport

L’automne dernier, une enquête de USA TODAY a révélé des échecs généralisés dans les politiques de protection de l’enfance des pom-pom girls et des allégations détaillées contre l’une des célébrités les plus en vue du sport, Jerry Harris. Les instances dirigeantes de Cheerleading ont réagi en s’efforçant de renforcer la protection des athlètes et en interdisant plus de 140 entraîneurs et athlètes qui avaient été accusés d’inconduite.

Près d’un an plus tard, peu de choses ont changé. USA TODAY a découvert que des personnes accusées – ou même accusées – d’inconduite sexuelle travaillent et participent toujours à ce sport. Certains ont continué à travailler avec de jeunes athlètes même pendant qu’ils étaient suspendus par l’organe directeur des pom-pom girls de compétition, la US All Star Federation (USASF).

Une nouvelle enquête de USA TODAY a révélé comment les faiblesses des politiques de protection de l’enfance du sport se manifestent dans une puissante entreprise de pom-pom girls, Cheer Extreme, où un entraîneur a continué à travailler avec des enfants malgré des accusations criminelles alarmantes. Lisez cette enquête ici.

Aidez USA TODAY à enquêter sur une inconduite en cheerleading Si vous êtes un athlète, un parent, un entraîneur, un propriétaire de gymnase ou quelqu’un d’autre avec un lien pour encourager, nous voulons entendre votre histoire.

Mais d’autres gymnases et organisations d’acclamations n’ont pas réussi à promulguer et à appliquer des politiques de protection des athlètes, soulignant des problèmes plus larges dans le sport. Par example:

Le propriétaire d’un gymnase de Caroline du Nord, Nicholas Sweeney, a été suspendu par l’USASF en janvier alors qu’il faisait l’objet d’une enquête des forces de l’ordre concernant sa conduite avec des athlètes, y compris des allégations selon lesquelles il aurait pris des photos d’athlètes et aurait dit à l’un d’eux qu’elle pouvait enlever ses sous-vêtements lorsqu’elle enfilait un uniforme. , selon les informations fournies à la police. Dans un e-mail adressé aux parents, l’USASF a déclaré que Sweeney, 47 ans, ne serait pas autorisé à entraîner les athlètes du programme. Mais les parents ont envoyé des courriels à l’USASF et à son enquêteur plus d’une douzaine de fois pour exprimer leurs inquiétudes quant à la présence continue de Sweeney dans le gymnase, partageant des photos et des vidéos comme preuves. Sweeney a nié avoir commis un acte répréhensible et les forces de l’ordre ont clôturé leur enquête sans inculpation, affirmant que personne n’avait révélé de crime. Mais Sweeney est resté sous la suspension de l’USASF et, plus tôt cette semaine, a été définitivement banni du sport. Avant d’être banni, il a déclaré à USA TODAY qu’il respectait les conditions de sa suspension tout en continuant à être dans le gymnase. « J’ai arrêté d’entraîner toutes mes équipes. J’ai arrêté d’entraîner des cours. Je n’ai rien fait dans le gymnase avec des athlètes de l’USASF », a déclaré Sweeney, ajoutant qu’il entraînait des équipes d’acclamations de lycée dans le gymnase. Il n’a pas répondu à une demande de commentaire supplémentaire sur son interdiction par l’USASF. Vendredi après-midi, sa copropriétaire Darlene McNabb a déclaré que Sweeney était en train de lui vendre ses actions de la société, à la lumière de son interdiction permanente. Elle a dit qu’il n’était plus autorisé à entrer dans le gymnase en aucune circonstance.

José Miguel Allvarez Shérif du comté de Washington

Jose Alvarez fait face à deux affaires criminelles au Texas dans lesquelles il est accusé d’avoir agressé sexuellement une pom-pom girl adolescente et d’avoir sollicité des photos explicites d’une autre, selon des dossiers judiciaires, des dossiers de police et des entretiens. Le joueur de 28 ans a été banni par les instances dirigeantes des pom-pom girls en septembre. Mais Alvarez a participé en avril à la compétition collégiale de la National Cheerleaders Association. Son équipe de la Sam Houston State University a ensuite été disqualifiée. Une porte-parole de Varsity, qui gère la compétition, a déclaré à USA TODAY que l’école a été disqualifiée lorsque Varsity a reçu des informations selon lesquelles un athlète inéligible avait participé mais n’a pas répondu lorsqu’on lui a demandé comment Alvarez avait pu s’inscrire et concourir alors qu’il était interdit. Alvarez a refusé de commenter par l’intermédiaire de son avocat, Shane Phelps.

Empire Cheer and Dance a été interdit en octobre après que la propriétaire Mishelle Robinson, une ancienne délinquante sexuelle qui avait été reconnue coupable d’agression sexuelle sur un adolescent, a enregistré le gymnase de l’Ohio sous le nom de sa sœur. Mais Empire a participé à un concours d’acclamations en décembre et s’est inscrit pour un autre en janvier après avoir réappliqué avec succès l’adhésion à l’USASF en utilisant une légère variation du nom du gymnase. Il a depuis été à nouveau suspendu. Robinson n’a pas pu être joint pour commenter.

Mishelle Robinson, propriétaire d’Empire All Stars, s’entretient avec des pom-pom girls lors de l’entraînement le 19 août 2020 à Ravenna, Ohio. Sandy Hooper, USA AUJOURD’HUI

Les responsables de l’USASF ont refusé d’être interrogés. Dans un communiqué, l’organisation a déclaré avoir mis en place des politiques de signalement et d’éducation plus strictes pour les membres et pris des « mesures importantes » pour répondre aux signalements d’inconduite.

L’USASF a déclaré : « Nous recherchons en permanence des moyens d’améliorer la protection des athlètes ».

Marisa Kwiatkowski et Tricia L. Nadolny sont des reporters de l’équipe d’enquête nationale d’USA TODAY. Marisa peut être contactée à mkwiatko@usatoday.com, @byMarisaK ou par téléphone, Signal ou WhatsApp au (317) 207-2855. Tricia peut être jointe à tnadolny@usatoday.com ou @TriciaNadolny.