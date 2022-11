Encouragez, chantez, nettoyez : le Japon sort les poubelles et les autres reçoivent l’indice

Dans un tweet largement partagé après le match contre l’Allemagne, Yoichi Masuzoe, ancien gouverneur de Tokyo, a suggéré que les voyageurs japonais devaient être plus conscients de la culture et des coutumes locales et respecter le fait qu’il y avait déjà des personnes embauchées pour nettoyer les stades.

“La civilisation japonaise n’est pas le seul monde”, a écrit Masuzoe.

Le nettoyage semble cependant être apprécié au Qatar. Après la victoire du Japon la semaine dernière sur l’Allemagne, un membre du personnel du stade a conduit un groupe de travailleurs et de bénévoles vers les supporters pour ranger les tribunes et les a remerciés à travers un porte-voix.

Dimanche, Jaziba Zaghloul, 18 ans, une volontaire de Beyrouth, traversait une rangée de sièges avec son propre sac poubelle bleu.

“Ce n’est pas mon travail, mais je ressens une responsabilité”, a déclaré Zaghloul, qui a remarqué que les supporters du Maroc et d’Arabie saoudite avaient suivi l’exemple des supporters japonais et nettoyé après les matchs. « Il y a un sentiment de communauté quand on voit les gens s’en soucier. C’est un effet boule de neige. »

Hikari Hida a contribué au reportage.