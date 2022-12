Encourage la division – Shaw Local

Pour l’éditeur:

Une lettre récente dit que vous pouvez faire une petite recherche et je vous encourage à rechercher l’embauche de 87 000 agents de l’IRS, proposée par la loi sur la réduction du déficit de l’administration.

Selon la plupart des articles sur Internet, la proposition concerne des employés supplémentaires. Forbes déclare que les 80 milliards de dollars proposés représentent six fois le budget annuel actuel de l’IRS de 12,6 milliards de dollars et que 45,6 milliards de dollars sont destinés à l’application. L’administration affirme que l’application ne concernera que les personnes à revenu élevé et les sociétés; cependant, cela n’est pas garanti. Le chef de l’IRS de l’ère Obama, John Koskinen, a déclaré que la proposition était trop.

La lettre récente a déduit que la plupart des embauches seront des remplacements de retraités, ce qui n’est pas soutenu par des articles sur Internet car les 80 milliards de dollars sont de l’argent pour des employés supplémentaires. Il est rapporté qu’après un tumulte, l’IRS avait rétracté la déclaration acceptant d’utiliser la force meurtrière si nécessaire, sur les demandes d’emploi.

La lettre insinuait que nous choisissions des représentants qui dictent la propagande, déforment la vérité, sèment l’incertitude et incitent à la violence sans citer de détails. Cela encourage certainement la division. En ce qui concerne la violence, il n’y a eu aucune action de la part de l’administration actuelle pour arrêter la violence alors que les villes brûlaient. Plusieurs auteurs récents ont affirmé que l’élection des républicains conduirait à l’autocratie. Tout le monde devrait considérer que le décret du président Biden visant à rembourser les prêts étudiants avec l’argent des contribuables, sans l’approbation du Congrès, est un parfait exemple d’autocratie.

Leland H.Hoffer

Oswego