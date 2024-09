Encore une fusillade dans une école – et une offre de 8 millions de dollars pour y mettre fin

Il s’agit de notre briefing bimensuel sur les dernières nouvelles en matière de sécurité scolaire, vérifié par Mark Keierleber.

C’est une fois de plus une semaine éprouvante en Amérique, alors que la nation est aux prises avec encore un autre fusillade de masse dans une école — la 218e documenté un incident impliquant des coups de feu sur un campus cette année, selon un décompte effectué par les gens de la base de données sur les fusillades dans les écoles primaires et secondaires.

Deux étudiants et deux enseignants ont été tués lors de l’attaque de mercredi au lycée Apalachee à Winder, en Géorgie, les dernières victimes d’une série de violences. Le nombre de décès par arme à feu sur les campus a augmenté au cours des dernières années.

Lors d’une étape de campagne quelques heures après l’attaque, la vice-présidente Kamala Harris a qualifié l’incident de « tragédie insensée, s’ajoutant à tant d’autres tragédies insensées ».

« Nous devons arrêter cela. »

« Construire les leaders pour 2050 »

Six ans et demi après que David Hogg ait survécu à l’une des fusillades les plus meurtrières du pays dans son lycée de Parkland, en Floride, sa dernière campagne pour renforcer les lois sur les armes à feu du pays a bénéficié d’un soutien important de la part de donateurs fortunés et de pontes du Parti démocrate.

Hogg a cofondé Leaders We Deserve, un comité d’action politique qui a collecté plus de 8 millions de dollars l’année dernière pour aider à élire de jeunes démocrates qui soutiennent le contrôle des armes à feu, l’avortement et d’autres causes progressistes.

Mon analyse des documents déposés auprès de la Commission électorale fédérale et des publicités numériques du PAC permet de comprendre comment Hogg a tiré parti du traumatisme et des leçons de sa survie à Parkland pour créer une opération bien connectée afin d’influencer les élections nationales et étatiques à travers le pays en novembre. Leaders We Deserve a déjà remporté quelques victoires électorales pour des candidats en Virginie et au Texas, un État profondément rouge.

Mais l’effort, m’a expliqué Arne Duncan, ancien secrétaire à l’éducation et conseiller du PAC, est bien plus important que l’élection présidentielle à venir, qui est un enjeu majeur. Il s’agit de former la prochaine génération de législateurs démocrates.

« C’est le thème de la pièce de David », a déclaré Duncan. « Il ne s’agit pas de se demander si nous allons changer le monde entier demain, mais de se demander si nous pouvons planter un tas de graines extraordinaires, les nourrir, les développer, les soutenir et voir ce qui se passe. »

Lire l’analyse complète ici

Plus d’informations sur la fusillade en Géorgie

Ils ont perdu la vie : Les victimes sont deux étudiants de 14 ans, Mason Schermerhorn et Christian Angulo, et les professeurs de mathématiques Christina Irimie et Richard Aspinwall. Le New York Times

Le coupable : Un étudiant de 14 ans accusé d’avoir perpétré l’attaque a été placé en garde à vue et sera accusé de meurtre comme un adulte. Bannière-Héraut d’Athènes

La réponse de la police : Quelques minutes après que la fusillade a été signalée, deux agents des services de police de l’école et d’autres agents des forces de l’ordre sont arrivés sur les lieux. L’un des policiers de l’école a affronté le tireur, qui était armé d’un fusil de type AR 15, et l’a forcé à se rendre. CNN

Un système d’alerte d’urgence créé par le fournisseur de sécurité Centegix a été crédité d’avoir alerté les premiers intervenants de la fusillade. Le système comprend un cordon avec un bouton sur lequel les enseignants peuvent appuyer pour signaler un danger. | WABE

La police a interrogé le tireur présumé et son père il y a plus d’un an, après que le FBI a reçu plusieurs informations selon lesquelles quelqu’un menaçait de « tirer sur une école » sur la plateforme de médias sociaux Discord. « Le père a déclaré qu’il avait des armes de chasse dans la maison, mais que le suspect n’y avait pas accès sans surveillance », selon l’agence fédérale. « Le suspect a nié avoir proféré ces menaces en ligne. » | Bureau fédéral d’enquête/USA Today

Quelques mois seulement après une condamnation parentale sans précédent dans le Michigan, les procureurs de Géorgie allèguent que les actions du père ont conduit à la fusillade de masse dans une école | Le 74

Le tireur aurait eu un vif intérêt pour les fusillades scolaires passées, notamment l’attaque de 2018 à Parkland. | Le New York Times

La vue d’ensemble : Cette fusillade dans une école de Géorgie est, à bien des égards, une répétition de tragédies passées. Le scénario le plus courant est « une attaque surprise pendant les cours du matin, commise par un élève actuel qui est autorisé à se trouver à l’intérieur de l’école ». | Base de données sur les fusillades dans les écoles primaires et secondaires

Dans d’autres nouvelles

Les législateurs californiens ont adopté un projet de loi inédit au pays qui interdirait aux écoles de servir des aliments contenant des colorants artificiels que les autorités ont liés à l’hyperactivité et à d’autres effets comportementaux chez les enfants. Actualités sur la chimie et l’ingénierie

Un pirate informatique letton de 33 ans a été extradé vers les États-Unis, accusé d’être un acteur clé du groupe de cybercriminalité Karakurt, qui a lancé des attaques de ransomware à grande échelle sur des écoles primaires et secondaires. Le Cyber ​​Express

Quatre États poursuivant en justice le ministère de l’Éducation au sujet de nouvelles règles visant à protéger les enfants LGBTQ+ contre la discrimination ont « de fortes chances de l’emporter sur le fond », selon une cour d’appel fédérale. | Plongée K-12

Pendant ce temps, le ministère de la Justice et 16 États se sont prononcés sur un procès qui qualifie d’inconstitutionnelle l’interdiction de livres ciblant la littérature LGBTQ+ en Géorgie. | Le Gardien

Près de 4 000 « instruments dangereux » – dont près de 300 armes – ont été saisis dans les écoles publiques de New York l’année dernière. « Instruments dangereux » est une drôle de façon de désigner des choses comme des cutters ou du gaz lacrymogène. | Le New York Post

Malgré les efforts de réforme de la discipline scolaire, les disparités raciales dans les suspensions d’élèves persistent. L’Associated Press

Après la mort de six personnes lors d’une fusillade dans une école de Nashville l’année dernière, les législateurs du Tennessee ont adopté des règles de tolérance zéro imposant une expulsion d’un an pour les élèves qui menacent de commettre des violences de masse à l’école. En conséquence, des élèves sont expulsés « pour un comportement légèrement perturbateur », a rapporté ProPublica, même lorsque les autorités ont estimé que « la menace n’était pas crédible ». ProPublica

Au cas où vous l’auriez manqué @The74

