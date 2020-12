Taylor Swift a offert aux fans un autre album surprise – et ils n’ont pas attendu pour partager leurs pensées.

« Evermore », maintenant sorti, est le neuvième album studio du lauréat de 10 Grammy Awards et le deuxième cette année après « Folklore », sa retraite dans un folk au coin du feu fantaisiste après trois albums de pop de stade audacieuse.

Venant moins de six mois après « Folklore », « Evermore » perpétue l’ambiance de son prédécesseur avec un piano scintillant et une guitare pincée, et les auditeurs n’ont pas tardé à faire l’éloge du projet sœur sur les réseaux sociaux.

« Le nouvel album de Taylor Swift porte un sentiment de douce nostalgie et d’appartenance. Les paroles profondes parviennent à créer presque un chapitre de livre d’histoire qui se sent si rafraîchissant », l’utilisateur @popcoyo a écrit.

«le #evermoreAlbum est parfait à tous points de vue», l’utilisateur @itsohsotay tweeté.

« J’ai été étonné de voir à quel point le #folklore était beau lorsqu’il est sorti et à quelle vitesse elle a pu l’écrire et le produire », l’utilisateur @StevenWarda tweeté. « Dire la même chose est vrai avec #evermorealbum est un euphémisme. Tant de chansons saines que j’écouterai pendant des années. »

« encore une fois, Taylor Swift a sauvé l’album #evermorealbum 2020 », l’utilisateur @REDfolklore a écrit.

« Evermore et Folklore sont les deux seuls albums de ma vie où je ne saute pas une seule chanson #evermorealbum, ils me frappent tous les deux à un niveau plus profond », utilisateur @ Love69Summer tweeté.

« Merci pour ce chef-d’œuvre », utilisateur @alyssa_pitt m’a dit.

« Un chef-d’œuvre dans tous les sens @ taylorswift13 merci », a tweeté l’utilisateur @Elhamfarz.

Certains ont crié le clip de « Willow », qui est également tombé du jour au lendemain.

« L’album de Taylor est si beau et l’esthétique de Willow est époustouflante », l’utilisateur @rkiveari tweeté.

« L’acteur ressemble tellement à Joe qu’elle aurait dû l’amener à la place lol », utilisateur @lildrizzler a écrit, faisant référence au petit ami de Swift, Joe Alwyn.

D’autres ont commenté des chansons spécifiques de l’album.

« Je vibre pour ‘Tolérer ça’ parce que c’est beau contre moi puis je pleure à #TolerateIt même si je ne suis pas dans une relation … déjà l’un de mes favoris d’une beauté déchirante », utilisateur @ JennyBanyard1 tweeté.

« Imaginez que vous écriviez une chanson si triste et que vous la qualifiiez de complaisance, taylor ur malade », utilisateur @hxnhood m’a dit.

