Encore une fois, le dilemme financier influence les dépenses estivales de Barcelone

Les dépenses estivales de Barcelone sont discutables. Cela s’applique également au fiasco d’il y a une saison lorsque Lionel Messi est parti. Simultanément, il est apparu que Barcelone avait plus d’un milliard de dollars de dettes.

Pour être juste, c’est toujours un défi de jongler avec la constitution d’une équipe tout en construisant une liste compétitive. Les cadres et les entraîneurs doivent parier sur le succès actuel, tout en préparant l’évolution future de l’équipe.

Franchement, Barcelone ne fait ni l’un ni l’autre. Les joueurs les plus brillants du club, Pedri, Ansu Fati et Gavi, sont des talents locaux. Les acquisitions du club peuvent être bonnes. Andreas Christensen répond à un besoin défensif tandis que Raphinha apporte de la profondeur et du flair en haut. Franck Kessié est un milieu de terrain défensif qui pourrait intervenir pour le départ potentiel de Frenkie de Jong.

Les dépenses estivales de Barcelone sont en deçà des rivaux qu’elle affronte fréquemment dans la compétition européenne. De plus, le Real Madrid a des réponses pour le présent et l’avenir sur le terrain.

Le club catalan veut traîner avec des joueurs comme le Real Madrid, Liverpool ou le Bayern Munich. Pourtant, la crise financière met une mainmise sur les libertés d’acquérir les grands talents.

La malédiction de Neymar

Beaucoup de ces luttes remontent au transfert choc de Neymar au Paris Saint-Germain il y a cinq ans. Ironiquement, le deuxième meilleur buteur de l’histoire de l’équipe nationale du Brésil est arrivé au Camp Nou en tant que successeur éventuel de Lionel Messi. Cela n’est jamais arrivé.

Maintenant, les deux sont à Paris après que les Blaugrana n’aient pas réussi à enregistrer le plus grand joueur de l’histoire du club. Tout cela, bien que Lionel Messi ait accepté une réduction de salaire massive pour aider le club.

Cet été, de nombreux joueurs ont accepté de subir de lourdes réductions de salaire pour aider l’équipe à faire ses débuts. Par exemple, Ousmane Dembele et Sergio Roberto, tous deux au club depuis longtemps, ont diminué leur salaire.

Cependant, un joueur hésite à réduire son salaire. Certains pensent que Barcelone veut le forcer à faire de la place pour Christensen, Kessié et Raphinha.

Le dilemme de Frenkie

Le Telegraph rapporte que Barcelone doit à Frenkie de Jong 20 millions de dollars en salaires et primes différés. Barcelone veut décharger le milieu de terrain dans un autre club, Manchester United étant un prétendant potentiel. Selon les rapports, les frais de transfert pourraient être de l’ordre de 84 millions de dollars, y compris les add-ons. Pour Barcelone, un transfert du Néerlandais permet au club d’économiser 42 millions de dollars, selon Mundo Deportivo.

Le directeur barcelonais Mateu Alemany à propos de l’accord de De Jong : “Frenkie est un joueur très important et nous comptons sur lui. Mais nous savons que le fair-play de la Liga nous dit de vendre des joueurs”. 🚨🇳🇱 #FCB “Je ne peux pas en dire plus [on Frenkie deal and Man Utd]», a ajouté Alemany. pic.twitter.com/UGKjwhAnbL — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 15 juillet 2022

Le directeur du club, Mateu Alemany, a fait allusion au fait que Barcelone pourrait devoir vendre de Jong. La raison étant les règles du fair-play financier. Cependant, le président du club, Joan Laporta, a déclaré que Frenkie de Jong faisait toujours partie des plans potentiels à Barcelone.

“Ce n’est pas vrai que le club est obligé de vendre Frenkie De Jong. Son voyage aux États-Unis sera décidé par Xavi », a déclaré Laporta lors d’une conférence de presse.

Le club veut vendre de Jong à Manchester United pour un package d’une valeur de 84 millions de dollars. Les rapports estiment que le départ de de Jong permettrait au club d’économiser 42 millions de dollars par an.

Pour ce que ça vaut, Frenkie de Jong ne veut pas quitter Barcelone. Il est la seule chose qui retient l’accord entre Barcelone et le Real Madrid. Frenke de Jong préfère le tirage au sort de l’UEFA Champions League, ce que Manchester United ne prévoit pas pour la saison prochaine. Manchester United a un visage familier à la barre de Frenke de Jong. Erik Ten Hag, le nouveau manager d’Old Trafford, a entraîné de Jong pendant la majeure partie de son temps avec l’équipe senior de l’Ajax.

De Jong est clairement un meneur de jeu doué qui peut porter le ballon dans des positions dangereuses. À partir de là, des passes progressives alimentent des options de frappe sans éclat.

Cependant, Xavi semble prêt à rester avec les jeunes talents de Pedri et Gavi au milieu du parc. De plus, Nico Gonzalez et Franck Kessié semblent manquer de remplaçants naturels au milieu.

Déficit du marché

Les 26 fois vainqueurs de la Liga ont plus d’objectifs dans la fenêtre de transfert. Pour que cela se produise, les autres joueurs doivent partir. Le représentant de l’USMNT, Sergiño Dest, a fait circuler des rumeurs. Pourtant, il a déclaré publiquement qu’il prévoyait de rester.

Ensuite, Barcelone cible Robert Lewandowski, qui fait toujours partie des meilleurs attaquants du monde. Le joueur de 33 ans, qui aura 34 ans en août, aurait déclaré au Bayern Munich qu’il souhaitait partir. Dans une situation inverse à Frenkie de Jong, le Bayern Munich refuse de le vendre. Lewandowski reste à l’entraînement avec le Bayern Munich, les Bavarois souhaitant 50 millions de dollars en frais de transfert. Barcelone a soumis une nouvelle offre juste avant le week-end.

César Azpilicueta est un autre joueur sur la liste de souhaits. Autre joueur un peu vieillissant qui aura 33 ans le mois prochain, le défenseur peut encore jouer un rôle polyvalent.

Malgré les difficultés financières, les dépenses estivales de Barcelone reflètent celles d’une équipe gagnante à la recherche d’un trophée de ligue ou de la Ligue des champions pour la première fois depuis 2019.

L’argent domine tout autours de moi

Les problèmes financiers de Barcelone ont obligé leur célèbre stade à être sponsorisé pour la première fois de l’histoire. Officiellement, le Camp Nou est sous le nom de Spotify Camp Nou. Cette même marque apparaît également sur les kits hommes et femmes pour les quatre prochaines saisons.

De plus, Barcelone a vendu 10% de ses droits TV pour les 25 prochaines années à une société américaine, Sixth Street. La limite salariale de la Liga pour le club pour la saison à venir est de -144 millions de dollars. C’est comme si une équipe de la NBA payait une pénalité dans la taxe de luxe pour avoir dépassé le plafond salarial.

En fin de compte, il semble que de Jong quittera Barcelone en raison des problèmes financiers qui s’aggravent. Barcelone doit réduire son budget en même temps que ses concurrents accumulent des talents.

Se désendetter prendra des décennies. Barcelone doit faire tout ce qu’il faut pour rester un club d’élite. C’est un équilibre délicat qui nécessite de prendre des décisions difficiles.

PHOTO : Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images