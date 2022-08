Encore une échelle à gravir sur la dotation en personnel des pompiers de Kelowna: chef

Le chef des pompiers de Kelowna a répondu aux allégations de niveaux de personnel dangereux au sein du service d’incendie de la ville.

Dans une lettre publiée la semaine dernière, le président de la Kelowna Professional Firefighters Association (KPFA), Jason Picklyk, a déclaré que la ville avait besoin de deux autres sociétés de moteurs dotées de personnel afin de respecter les normes de la National Fire Protection Association (NFPA).

La lettre est venue après un incendie d’appartement à Quail Ridge le 23 juillet, dans lequel Picklyk a déclaré que les équipages étaient arrivés avec un nombre de membres inférieur à la norme. Deux autres appels sont arrivés à peu près au même moment, obligeant certains membres du personnel à partir et à répondre.

Le chef des pompiers Travis Whiting, dans sa propre lettre cette semaine, a noté que la ville avait reçu des questions sur les niveaux et les normes de dotation en personnel.

“Ce sont des questions valables et montrent la valeur que nos résidents accordent à nos premiers intervenants et le travail qu’ils font chaque jour pour assurer notre sécurité”, a-t-il déclaré.

Whiting a ajouté qu’à mesure que la ville se développe, les infrastructures doivent suivre le rythme, y compris la sécurité publique et les pompiers.

“Le département répond à plusieurs types d’appels, et le rôle de nos intervenants de première ligne est plus occupé et plus complexe que jamais.”

Whiting a ajouté des défis de croissance et la nécessité d’assurer la sécurité du public et des pompiers est également reconnue par la ville. Il a déclaré qu’au cours des quatre dernières années, la branche de suppression du département était passée de 96 personnes à 120, ce qui a permis une nouvelle équipe de moteurs à plein temps de quatre personnes à Glenmore.

Whiting a également noté que des défis surgissent lorsqu’une communauté grandit au rythme de Kelowna.

“Nous continuerons à travailler sur le ressourcement, la formation et l’équipement de nos intervenants de première ligne conformément à cette croissance.”

