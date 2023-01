Encore: Une critique de film de Michael J Fox – portrait touchant du courage d’une star de cinéma

Json documentaire sensible mais imparfait raconte l’histoire inspirante de Michael J Fox, la star hollywoodienne au visage de bébé des succès des années 80, notamment Retour vers le futur et Liens familiaux à la télévision, qui a stupéfié le monde du show-business en 1998 en annonçant son diagnostic de Parkinson. C’était une condition qu’il avait gardée secrète pendant sept ans, l’ayant contrôlée avec des médicaments et l’ayant habilement masquée à l’écran avec ses tics hyperactifs à haute énergie, ses astuces et ses manières, jusqu’à ce que la condition se soit trop détériorée.

Le film nous emmène à travers certains de ses moments de la comédie télévisée Spin City – son dernier concert télévisé avant de rendre public le diagnostic – et, de manière déchirante, vous pouvez voir comment les symptômes commençaient à se manifester. C’est une montre saisissante, bien qu’en plus des reconstitutions dramatiques de son enfance, le cinéaste Davis Guggenheim ait l’habitude ironique d’utiliser des extraits des films de Fox eux-mêmes pour dramatiser les moments clés de la vie de Fox : une approche inutile, distrayante et légèrement naïve, élidant les personnalités publiques et privées.

Guggenheim interviewe Fox et montre sa vie quotidienne avec sa famille et son entraîneur-thérapeute personnel ; ses tremblements sont beaucoup plus évidents lorsqu’il marche dans les rues que lorsqu’il est assis à parler. Nous voyons également l’activisme de Fox, persuadant l’establishment politique d’investir davantage dans la recherche sur la maladie de Parkinson. En accord avec la magnanimité naturelle de l’acteur, le film ne mentionne pas la façon dont le commentateur impétueux Rush Limbaugh a dû s’excuser en 2006 pour avoir accusé Fox d’exagérer ses symptômes ou d’avoir délibérément arrêté ses médicaments pour un spot télévisé pro-démocrate. Et contrairement à son autobiographie Lucky Man, le film ne fait que faire allusion au succès sexuel que Fox a connu en tant que jeune star avant de rencontrer sa femme, Tracy Pollan. (Il a écrit de manière mémorable que les femmes qui autrefois ne lui donnaient pas l’heure de la journée l’invitaient maintenant à la lire sur leurs horloges de chevet.)

Fox est un homme tout à fait sympathique, totalement sans apitoiement sur lui-même, mais peut-être aussi sans réflexion : parfois, Guggenheim doit le presser sur le fait qu’il ne dit jamais qu’il souffre. Il se pourrait que son style optimiste naturel soit son mécanisme de survie.

Ce qui ressort de ce film, c’est à quel point Fox est drôle : les films eux-mêmes ne vous le disent pas aussi clairement que son travail sur la comédie télévisée devant un public de studio. Il y a aussi quelque chose de glorieux dans son histoire de vie de chiffons à la richesse lorsque le jeune Fox, vivant dans la pauvreté à Los Angeles en tant qu’acteur en herbe, brise la pièce pour la première fois avec son audition pour la sitcom Family Ties. (Il était aussi drôle de manière fiable en faisant des talk-shows ou en acceptant des récompenses.)

Peut-être que Fox et le film lui-même ne nous plongent pas tout à fait dans son angoisse d’avoir d’abord reçu le diagnostic, puis sa décision de rendre public, mais son courage est d’autant plus émouvant qu’il est sous-estimé. Et il y a un moment extrêmement sombre lorsqu’il dit que sa maladie lui a semblé réelle d’une manière que le succès ne lui a pas semblé. J’aurais aimé que sa jeunesse puisse être racontée plus simplement sans ces faux clips ironiques de biog, mais c’est un film très regardable et émouvant.