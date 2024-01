Encore une chose : pourquoi Samsung a-t-il teasé un Galaxy Ring avec le S24 ?

Pourquoi Samsung a-t-il présenté le Galaxy Ring maintenant ?

Plusieurs raisons pourraient avoir poussé Samsung à choisir l’événement Unpacked de janvier pour la série Galaxy S24 afin de jeter son chapeau dans le ring (intelligent). Des rumeurs courent depuis un certain temps qu’un nouveau tracker de santé serait en préparation avec ce facteur de forme intrigant et il existe même des brevets et des journaux d’applications Santé faisant allusion à ses fonctionnalités. Alors pourquoi maintenant et pourquoi juste une taquinerie ?

Il n’y avait rien d’autre à annoncer

Avec la série Galaxy Book 4 dévoilée au CES 2024 à Las Vegas il y a quelques jours, et les pliables, tablettes ou montres intelligentes réservées pour l’été, Samsung a peut-être simplement pensé à ajouter le Galaxy Ring tease au mélange lors d’un événement où il ne se perdrait pas dans tout le bruit de l’annonce.

Certes, la gamme Galaxy S est sa série phare de téléphones et il y avait suffisamment de mises à niveau matérielles et IA du S24 pour retenir l’attention des fans de Samsung pendant la présentation principale, mais il savait que la plupart de la conception et des spécifications avaient déjà été divulguées.

De plus, Samsung apporte de grands changements de conception à sa série de téléphones haut de gamme tous les trois ans environ, et 2024 n’est pas une de ces périodes, il essaie donc peut-être d’anticiper l’impression inévitable d’une mise à niveau itérative d’un mélange quelque peu fade de téléphones dont les spécifications et les fonctionnalités sont pour la plupart un produit connu.

Encore une chose ?