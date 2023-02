Encore un “long chemin à parcourir” pour contrôler la crise du coût de la vie, prévient le gouverneur de la Banque d’Angleterre – Business Live

Les valeurs technologiques, du moins les plus importantes, ont connu un trimestre mitigé. En résumé, Tesla, Netflix et Facebook ont ​​bien fait, tandis que Microsoft, Apple, Amazon et Google ont déçu.

Mais aujourd’hui ne sera probablement pas aussi fantastique qu’hier, car Apple, Amazon et Google ont annoncé des bénéfices après la cloche d’hier, et ils ont tous déçu.

Le S&P500 a gagné environ 1,50 % [on Thursday]. Le Nasdaq 100 a bondi de plus de 3,5 % et est entré dans le marché haussier alors que Meta a bondi de plus de 23 %.

Les marchés boursiers européens ont ouvert un peu plus bas, les résultats décevants d’Amazon, Apple et Alphabet d’hier soir pesant sur l’ambiance.

Pill a également averti que nous devions nous préparer aux chocs et que la hausse des taux d’intérêt de jeudi était nécessaire et appropriée.

il y a 24 mois 02h44 HNE Introduction : le gouverneur de la BOE avertit que le Royaume-Uni a un “long chemin à parcourir” dans la lutte contre l’inflation

Bonjour et bienvenue dans notre couverture continue des affaires, des marchés financiers et de l’économie mondiale.

Le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, a averti les ménages britanniques qu’il y avait encore un “long chemin à parcourir” avant que la crise du coût de la vie ne soit maîtrisée.

Après avoir relevé les taux d’intérêt à 4% jeudi, le plus haut niveau depuis 2008, Bailey a averti que le Royaume-Uni n’avait pas gagné sa bataille contre l’inflation.

Dans une interview sur Bloomberg la téléBailey a averti :

“Nous avons commencé à franchir un cap, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir et il y a beaucoup de risques.”

Bailey a réitéré ce point hier, dans un clip vidéo avertissant que l’inflation est “encore beaucoup trop élevée”. L’IPC a baissé en décembre, mais à 10,5 %, il est cinq fois plus élevé que l’objectif de la Banque.

Cette dernière hausse des taux d’intérêt – la 10e consécutive – fera grimper les coûts d’emprunt, ajoutant à la pression sur les ménages et les entreprises en difficulté.

Mais Bailey a insisté sur le fait que c’était la bonne décision :

Nous devons être absolument sûrs de faire baisser l’inflation. C’est pourquoi nous augmentons nos tarifs.

Nous avons soulevé #Le taux bancaire à 4% aujourd’hui. L’inflation a commencé à baisser, mais elle est encore beaucoup trop élevée. L’augmentation des taux d’intérêt est le meilleur moyen dont nous disposons pour assurer une inflation faible et stable. Andrew Bailey explique plus ci-dessous. https://t.co/n7j94kLoaX pic.twitter.com/QRLtzXchxi — Banque d’Angleterre (@bankofengland) 2 février 2023

La Banque a prédit hier que la récession britannique sera plus courte et moins sévère qu’on ne le pensait auparavant, et plus douce que les récessions des années 80 et 90, et après la crise financière de 2008.

Prévisions de récession de la Banque d’Angleterre Photographie: Banque d’Angleterre

Les marchés financiers s’attendent désormais à une seule autre hausse des taux d’intérêt, à 4,25 %, de la part de la Banque au cours des prochains mois. Les taux d’intérêt devraient commencer à baisser à la fin de 2023.

Mais Bailey a déclaré aux journalistes hier que les salaires dans le secteur privé avaient augmenté plus rapidement que prévu par la Banque, les travailleurs cherchant à augmenter leur salaire pour se protéger contre l’inflation.

Le rythme des augmentations salariales déterminera les actions futures de la Banque, a-t-il expliqué.

A venir aussi aujourd’hui

L’Ofgem a demandé aux fournisseurs de suspendre l’installation forcée de compteurs à prépaiement.

Le régulateur de l’énergie a agi après qu’une enquête du Times a révélé qu’Arvato Financial Solutions, utilisé par British Gas pour poursuivre ses dettes, s’était introduit par effraction dans les maisons de clients vulnérables.

Ofgem met en garde les fournisseurs contre l’installation forcée de compteurs à prépaiement Lire la suite

Les passagers ferroviaires britanniques font face à un nouveau chaos de voyage vendredi alors que les conducteurs de train organisent une nouvelle grève qui laissera de grandes parties du pays sans services toute la journée.

Les membres d’Aslef et du syndicat des chemins de fer, de la mer et des transports (RMT) se retireront dans un différend de longue date sur les salaires et les conditions.

Presque aucun train ne circulera en Angleterre vendredi alors que les conducteurs font la grève Lire la suite

Actions dans Amazone, Pomme et Alphabet (la société mère de Google) ont tous chuté après les heures de fermeture après que leurs derniers résultats financiers aient déçu les investisseurs.

Pommedont la production d’iPhone a été touchée par les blocages et les protestations strictes de Covid-19, a publié un rapport décevant sur les résultats du premier trimestre, y compris de rares ratés sur les revenus, les bénéfices et les ventes.

d’Amazon division de cloud computing, AWS, a signalé un ralentissement alors que de Google les revenus publicitaires ont chuté au dernier trimestre, pour la deuxième fois seulement dans l’histoire de l’entreprise,

Apple enregistre sa première baisse de chiffre d’affaires en quatre ans Lire la suite

Les investisseurs se préparent maintenant au dernier rapport sur l’emploi aux États-Unis, qui devrait montrer que la création d’emplois a ralenti le mois dernier.

Les économistes prédisent que la masse salariale non agricole des États-Unis a augmenté de 185 000 personnes en janvier, contre 223 000 en décembre.

L’agenda

9h GMT: PMI des services de la zone euro pour janvier

9h30 GMT: PMI des services britanniques pour janvier

10h GMT: Rapport PPI de la zone euro sur l’inflation des prix à la production

13h30 GMT : Rapport sur l’emploi salarié non agricole aux États-Unis

