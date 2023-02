Encore un long chemin à parcourir dans la course au titre, déclare le patron de Manchester City, Pep Guardiola

Pep Guardiola a minimisé l’importance de Manchester City en tête de la Premier League après la victoire 3-1 de son équipe contre Arsenal, leader de longue date, mercredi.

City a produit une démonstration impressionnante en seconde période aux Emirats pour enregistrer une 11e victoire consécutive en championnat contre les Gunners et les dépasser sur la différence de buts.

Les deux équipes comptent 51 points mais Arsenal, en quête d’un premier titre depuis 2004, a un match en moins.

Cette victoire fera des favoris de City pour remporter un cinquième titre en six saisons sous Guardiola, mais l’Espagnol a déclaré que la course avait encore un long chemin à parcourir.

“Ils ont joué un match de moins, donc je considère qu’ils sont en tête du championnat”, a déclaré Guardiola aux journalistes. “Il reste encore beaucoup de matchs à jouer, la Ligue des champions approche, la Ligue Europa approche. Beaucoup, beaucoup de difficultés pour tout le monde.

“Mais ce qui est important, c’est le fait que nous aurions pu arriver ici il y a quelques semaines, peut-être avec huit ou neuf points de retard. Perdre ici, ça aurait été presque fini.

“Mais maintenant, parce qu’ils ont perdu des points, nous sommes venus ici pour avoir la chance d’être proches, nous avons gagné le match, nous sommes là.”

City doit encore affronter Arsenal à domicile fin avril, date à laquelle Guardiola pense que la course va bouillir.

«Cette ligue sera décidée pour les huit ou 10 derniers matchs. Il en reste 15. Beaucoup de matchs et fatiguant pour les joueurs.”

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a dû regretter les erreurs individuelles qui ont contribué à une défaite qui pourrait s’avérer coûteuse.

La mauvaise passe en retrait de Takehiro Tomiyasu a permis à Kevin de Bruyne de donner l’avantage à City et une erreur de Gabriel a permis à City de reprendre la tête grâce à Jack Grealish avant que le 26e but d’Erling Haaland en championnat de la saison ne scelle les points.

“C’était une bataille incroyable entre deux équipes et quand nous les avons eues, nous leur avons donné des buts. En revanche, nous avons eu trois grosses occasions et nous ne les avons pas rattrapées”, a déclaré Arteta, ancien adjoint de Guardiola.

“J’ai plus confiance qu’avant le match, avec la performance et le niveau que l’équipe a mis contre City. Ils voulaient jouer à un jeu différent de celui auquel nous avons joué et avec le public que nous avons, nous pouvons le faire”, a-t-il ajouté.

“Ils l’ont toujours (croyance qu’ils peuvent gagner le titre), je peux le sentir. Ils sentent qu’ils peuvent le faire.”

