Encore un coup dur pour le PSG ? Kylian Mbappe brûle Internet en posant avec Rodrygo au milieu des liens avec le Real Madrid

Kylian Mbappe continue d’être le plus gros sujet de discussion dans la fenêtre de transfert estivale en cours, et avant son transfert imminent au Real Madrid, Mbappe a apparemment porté un autre coup au PSG en posant avec l’ailier madrilène Rodrygo Goes.

La superstar française, qui a été mise à l’écart par le club, a été aperçue avec le nouveau numéro 11 du Real Madrid, Rodryo Goes. Cela soulève sûrement des sourcils puisque le Français a été lié à un déménagement au Real Madrid.

Le joueur vedette du Paris Saint-Germain a été un sujet brûlant pour les fans de football. L’attaquant français est lié à un transfert au Real Madrid depuis l’année dernière. Mais Mbappe avait signé un contrat de deux ans avec le PSG où le président français s’est impliqué Emmanuel Macron pour inciter le Français à rester dans le plus grand club de France.

Mais son amour pour le Real Madrid n’est pas exactement un secret. Son idole du football est la légende madrilène Cristiano Ronaldo. Il a même parlé des prouesses du Real Madrid en Ligue des champions. Même les fans du Real Madrid applaudissaient Mbappe lorsque le PSG a affronté Madrid au Bernabeu avant le début du match.

Du point de vue de Mbappe, le projet au PSG n’est plus aussi attrayant qu’il l’était autrefois. Mbappe a grandi depuis qu’il a quitté Monaco et a soif de gagner la Ligue des champions, le Ballon d’Or et de cimenter sa place dans les livres d’histoire.

Le PSG était cependant naïf de penser que Mbappe renouerait avec le club avec un simple pouvoir financier. Leur système actuel de gestion des choses ne fonctionne clairement pas pour aider l’équipe à remporter la Ligue des champions et il est traité pour le showbiz.

Mbappe est de force mis à l’écart de l’équipe du PSG en raison de son refus de signer une prolongation de contrat et cherchera à voir à travers son contrat. Le PSG aurait accepté une offre d’une valeur de 300 millions d’euros du club saoudien Al-Hilal, mais Mbappe a refusé de parler au club et de négocier même après avoir prétendument reçu 1,1 milliard de dollars, ce qui signale l’intention de Mbappe de rester en Europe.

Le PSG est actuellement en mode panique avec les restrictions FFP entrant en jeu car le club n’est pas en mesure de dépenser comme il le souhaiterait, mais il a continué et a signé l’ailier de Barcelone, Ousmane Dembele après avoir activé sa clause « privée » de 50 millions d’euros. Le club regrettera sûrement de ne pas avoir accepté l’offre du Real Madrid d’une valeur de 200 millions d’euros en 2021.