Au cours du mois dernier, Oppo a sorti trois nouveaux téléphones Reno5 à deux occasions différentes. Un quatrième pour le public mondial a également été divulgué, et il semble qu’un cinquième a été certifié à 3C – il s’appellerait Oppo Reno5 Lite 5G et aura une charge VOOC de 30W.





Oppo PELM00 sur 3C

La liste à 3C (China Compulsory Certification) est pour un téléphone dont le nom de code est PELM00. Bien que le surnom officiel n’ait pas encore été confirmé, nous sommes assez confiants dans la rumeur et nous pensons qu’Oppo tentera de marginaliser la marque Reno5 dans toutes les catégories de prix. En parlant de charge, le téléphone aura VOOC 4.0 puisque l’adaptateur VC56HACH est le même bloc d’alimentation, livré avec tous les autres midrangers.

D’autres spécifications doivent encore être publiées, et nous attendons un chipset Dimensity de Mediatek, évidemment avec des capacités 5G, et probablement une caméra principale + un tireur ultra grand angle + un capteur de profondeur + une caméra macro dédiée – ces spécifications sont à peu près universelles pour les midrangers et tout le reste sera une surprise dans ce marché acharné.

