Encore prêt pour Maxine DeHart United Way Drive-Thru Breakfast – Kelowna Capital News

Assis au petit-déjeuner de planification pour les sponsors du Maxine DeHart United Way Drive-thru Breakfast, Michael McKnight a reçu un rappel du pouvoir de la bonne volonté créé lorsqu’une communauté se rassemble.

Unis derrière la relance de l’événement au volant une fois de plus, pour McKnight, président et chef de la direction de United Way BC, a déclaré que la présence communautaire reflétée autour de la salle de banquet du Ramada Lodge mercredi matin (31 août) était un contraste frappant à la colère et à l’apathie polarisées qui mettent à rude épreuve les liens communs que nous devrions tous ressentir avec nos communautés.

«Il y a eu une grande polarisation en cours où les divergences et les problèmes séparent les gens dans les communautés. Je pense que (le service au volant) met vraiment en évidence à la fois le besoin et la force qui vient d’une communauté qui se rassemble », a déclaré McKnight.

«C’était quelque chose de voir la diversité des gens dans cette salle… de voir des gens qui soutiennent depuis longtemps le petit-déjeuner au volant et les nouvelles personnes qui veulent faire partie de l’événement, ce qui est merveilleux à voir. .”

Pour McKnight, il voit la tendance à l’auto-isolement dans les communautés, où les voisins ne se connaissent pas, où les gens se concentrent singulièrement sur eux-mêmes.

« Il existe de nombreuses recherches qui montrent à quel point le bénévolat diminue rapidement depuis des décennies en Amérique du Nord », a déclaré McKnight.

“Lorsque les gens interviennent et font quelque chose au-delà de la simple pensée de leur propre vie, de leur propre famille, c’est une force puissante qui améliore à la fois votre propre vie et celle de votre communauté… le bénévolat consiste à faire des choses qui profitent à quelque chose au-delà de nous-mêmes.”

McKnight a déclaré que la tendance de ces dernières années a vu le montant d’argent donné à des causes caritatives augmenter, tandis que le nombre de personnes faisant des dons a diminué.

“Vous voyez donc de plus en plus d’argent provenant de moins en moins de personnes”, a-t-il déclaré.

McKnight a déclaré qu’il prévoyait d’assister au petit-déjeuner au volant de DeHart le 6 octobre pour la première fois, mais il dit que le petit-déjeuner des sponsors lui a clairement illustré pourquoi l’événement a été un succès phénoménal.

Pendant 20 ans, le petit-déjeuner au volant a permis de recueillir plus de 850 000 $ pour les agences locales soutenues par United Way, le dernier événement en 2018 ayant rapporté 110 053 $.

Maxine DeHart, conseillère municipale et force motrice du petit-déjeuner au volant dont le siège social est situé dans son bureau de directeur marketing du Ramada Lodge Hotel, a déclaré un dernier hourra pour l’événement organisé par les sponsors participants qui souhaitaient le faire une fois de plus.

McKnight a déclaré que l’exemple de l’esprit communautaire est quelque chose que Centraide et d’autres organismes qui comptent sur la bienveillance des bénévoles et des collectes de fonds veulent voir revivre plutôt que disparaître.

Il a déclaré que l’urbanisme et la technologie modernes ont supprimé les opportunités pour les gens de se rassembler dans leurs quartiers, leurs communautés et de se soutenir les uns les autres.

« L’urbanisme a supprimé les endroits où l’on se croisait. Nous avons maintenant des cafés au volant, des services bancaires au volant, même à l’épicerie, nous commandons notre nourriture à l’avance et la récupérons sans avoir à sortir de nos véhicules.

“Tous ces endroits où nous nous connections traditionnellement les uns aux autres sont en train d’être éliminés.”

Il dit que des concepts tels que les jardins communautaires et les marchés fermiers sont des exemples où les gens peuvent rétablir cette connexion avec les gens de leur quartier, dans leur communauté.

McKnight reconnaît que le petit-déjeuner au volant de cette année donne un ton optimiste à la campagne de financement annuelle de Centraide qui est lancée ce mois-ci, à un moment où l’inflation a un impact sur l’économie et où les besoins en matière de santé et de services communautaires ne cessent de croître.

“Je pense que nous continuons d’être très optimistes malgré les défis auxquels nous sommes confrontés en raison de la conjoncture économique actuelle, car nous espérons, comme nous l’avons vu par le passé, que les gens interviennent pour aider leurs concitoyens dans les moments difficiles”, a-t-il déclaré.

“Pour cet événement particulier, du point de vue de Centraide, pour toutes les personnes touchées par cet événement et les dollars amassés et les personnes qui se réunissent pour le soutenir, nous voulons simplement dire merci à toutes les personnes impliquées.”

Le petit-déjeuner Maxine DeHart United Way Drive-Thru aura lieu le jeudi 6 octobre au parking de l’hôtel Ramada Lodge, de 6h à 9h, avec 1 500 sacs de petit-déjeuner à distribuer.

KelownaCentraide