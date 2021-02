Dans une courte vidéo publiée sur les réseaux sociaux, M. Johnson a réitéré sa promesse d’annoncer un « programme régulier pour commencer à débloquer » dans un peu plus de deux semaines et a déclaré que le programme de vaccination se déroulait à « un taux énorme de nœuds », avec 10,9 millions. personnes ayant maintenant reçu une première dose.

Cependant, le Premier ministre a averti: «Je tiens à souligner que nous n’en sommes encore qu’à nos débuts et que nous avons des taux d’infection dans ce pays. [that are] toujours très, très élevé et [have] plus de personnes dans nos hôpitaux avec Covid maintenant qu’il n’y en avait de retour au pic d’avril.