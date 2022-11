Encore et encore, les fantômes de Tchernobyl reviennent hanter la guerre en Ukraine | Nouvelles du monde

Cette semaine, alors que la Russie ciblait à nouveau l’infrastructure énergétique de l’Ukraine avec plus de missiles, les responsables ukrainiens ont décidé d’éteindre les réacteurs de certains des réseaux de centrales nucléaires du pays.

Les centrales nucléaires ukrainiennes ont besoin d’électricité 24 heures sur 24 pour empêcher les réacteurs de fondre.

Mais la centrale nucléaire sous contrôle russe de Zaporizhzhia – qui a de nouveau été secouée par des bombardements le week-end dernier – ne peut être sécurisée par cette seule mesure.

Depuis les premiers mois de la guerre, la centrale – la plus grande du genre en Europe – s’est retrouvée bombardée presque jusqu’au désastre, selon l’Agence internationale de l’énergie atomique.

La Russie et l’Ukraine s’accusent mutuellement.

Mais alors que la menace d’une escalade nucléaire russe sous la forme d’armes tactiques ou thermonucléaires a continuellement traqué le conflit, de nombreux Ukrainiens, comme Ilyas Verdiev, pensent que le Kremlin organisera d’abord une catastrophe nucléaire à Zaporizhzhia.

Pourquoi? Parce qu’il pense que cela offrira à la Russie un démenti plausible et en même temps élèvera la guerre au-delà du sort de l’Ukraine et de ses seuls citoyens.

“On parle à nouveau de la menace nucléaire en ce qui concerne la centrale nucléaire de Zaporizhzhia”, explique Ilyas dans le dernier épisode du podcast Sky News Ukraine War Diaries.

Image:

Ilyas à Kyiv



“Il a été constamment bombardé et ils veulent blâmer les Ukrainiens pour ce genre de faux bombardements. Ils veulent essentiellement entamer des négociations à un niveau différent, mettre l’Ukraine de côté et entamer des négociations avec l’OTAN.

“Mais jouer et utiliser la centrale nucléaire, qui est vraiment énorme, est vraiment une mauvaise idée. Je ne pense pas que nous comprenions tous les conséquences des explosions qui peuvent se produire au milieu de l’Europe.”

Cela fait maintenant plus de 28 ans qu’un réacteur s’est rompu à la centrale nucléaire de Tchernobyl dans le nord de l’Ukraine – un accident si dévastateur que les travaux de nettoyage sur le site ont des décennies à durer.

Située à moins de 100 km de la capitale, la catastrophe continue de jeter une ombre sur Kyiv et ses habitants.

Image:

Une centrale nucléaire dans le sud de l’Ukraine manque de peu d’être touchée par des missiles



“Nous avons l’héritage de Tchernobyl”, poursuit Ilyas. “Nous savons comment cela fonctionne. Nous savons comment cela influence l’environnement et l’environnement.

“Il y a beaucoup de gens qui ont un cancer, et c’est considéré comme une conséquence de la catastrophe de Tchernobyl.

“Donc, la centrale nucléaire en ce moment est le point de chantage et de menace, et l’escalade du conflit. Et ce n’est pas la première fois que la centrale nucléaire de la région fait la une des journaux.

“Cela a toujours été là. Alors ils ont oscillé d’avant en arrière, essayant de menacer le monde, menaçant les Ukrainiens.”

Il ajoute: “Si cela se produit, cela signifie qu’ils l’ont fait et ils auront tout pour blâmer les Ukrainiens pour cela.”

