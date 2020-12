La semaine

Trump aurait rencontré Michael Flynn, Sidney Powell, posant des questions sur l’idée de la loi martiale

Le président Trump a tenu une réunion houleuse et chaotique dans le bureau ovale pendant plusieurs heures vendredi soir, et les hauts responsables de la Maison Blanche présents étaient alarmés par le fait que Trump entretenait des idées extrêmes pour renverser une élection qu'il a perdue par plus de sept millions de voix et 74 votes électoraux plusieurs sources ont déclaré au New York Times, Axios et CNN. L'avocat Fringy Sidney Powell était là pour faire valoir sa théorie du complot international sur les machines à voter, et a récemment gracié d'anciens conseillers à la sécurité nationale Michael Flynn était également présent, ont déclaré les sources. envoyer les militaires américains dans des «États dynamiques» pour les faire «relancer» les élections. « A un moment de la réunion de vendredi, M. Trump a posé des questions sur cette idée », rapporte le Times. « On ne savait pas si Trump approuvait l'idée », ajoute CNN, « mais d'autres dans la salle l'ont repoussée avec force et l'ont rejetée. » Trump envisagerait sérieusement d'embaucher Powell, expulsé de son équipe juridique il y a un mois, dans certains sorte de rôle de type avocat spécial hors de la Maison Blanche, avec une habilitation de sécurité de haut niveau. Le chef d'état-major de la Maison-Blanche, Mark Meadows, l'avocat Pat Cipollone, et d'autres personnes présentes à la réunion ont vigoureusement repoussé cette idée et d'autres, y compris le plan de Rudy Giuliani de saisir de force les machines à voter des États. « C'est fondamentalement Sidney contre tout le monde », une source familière avec la réunion a dit à Axios. « C'est pourquoi des voix se sont élevées. Il n'y a littéralement pas une seule mère dans l'orbite entière du président – son groupe de partisans et d'alliés le plus fidèle – qui ne pense pas que Sidney Powell devrait être sur cette première fusée vers Mars. » Powell a été vu quitter le côté de la résidence de la Maison Blanche peu avant 21 heures dimanche soir, rapporte CNN. Maggie Haberman du Times ajoute que Powell était là « une fois de plus en train de lancer un décret sur la saisie de machines à voter », mais qu'il n'a pas nécessairement rencontré Trump. les fous du complot qui disent ouvertement que déclarer la loi martiale n'est pas un problème, il est impossible de ne pas commencer à s'inquiéter de la façon dont cela se termine », a déclaré un haut responsable de l'administration à Axios. «Les gens qui sont inquiets et nerveux ne sont pas les bureaucrates aux genoux faibles que nous détestons», mais plutôt «des gens qui ont sans doute enduré plus de folie et de chaos que tout autre responsable administratif de l'histoire.» Trump pour écouter Flynn et « traverser le Rubicon », les gens alarmants qui obtiennent la référence