Encore des problèmes de mangues et de mathématiques? Ce Tweet hilarant est viral et rappelle à tout le monde l’école

La saison des mangues est ici dans toute sa splendeur et quel est le plaisir de savourer ces délices savoureux sans résoudre un problème de mathématiques ou deux. Embrouillé? Récemment, Twitter est devenu une classe de mathématiques ouverte lorsque les utilisateurs de Twitter ont posté des mangues et des problèmes de mathématiques sur la plate-forme de micro-blogging. Bien que beaucoup redoutent les mathématiques comme matière à l’école et que même le nom soit suffisant pour évoquer des cauchemars sur des devoirs et des examens inachevés, la série de tweets et les commentaires des gens à ce sujet feront rire même ceux qui détestaient le sujet. Le message en question est devenu viral et a recueilli de nombreuses réactions sur la populaire plate-forme de micro-blogging.

mon père a acheté 15 mangues et ne l’a pas dit à ma mère, alors elle a acheté 10 mangues et maintenant nous sommes ceux qui ont des problèmes de mathématiques – sally (@skayeterboy) 7 mai 2021

Une utilisatrice de Twitter, Sally, a écrit dans son message que son père avait acheté 15 mangues et ne l’avait pas dit à sa mère, alors elle est sortie et a acheté 10 mangues. Sally a ajouté que maintenant, ce sont eux qui ont des problèmes de mathématiques. Le tweet a ensuite recueilli plus de 2,6 lakh likes et plus de 25000 retweets ainsi que des tonnes de commentaires.

zéro. Son père a 15 ans Sa mère a 10 ans – AJ (@asjmcguire) 9 mai 2021

Les gens ont commencé à partager des messages similaires et des expériences hilarantes, allant même jusqu’à demander ce qu’il fallait faire avec autant de fruits. Les réponses à ces messages feront de votre journée.

Maintenant, si quoi que ce soit, ces tweets rappellent l’un des problèmes ennuyeux de ces livres de mathématiques épais qui conduisaient souvent à se demander pourquoi toutes les personnes confrontées à ces problèmes de mathématiques achetaient des choses en si grande quantité. Les gens ne se sont pas abstenus de partager leurs pensées hilarantes et d’afficher leur version du problème des mangues et des mathématiques. C’était sans aucun doute le cours de mathématiques le plus divertissant que l’on ait jamais eu. Alors que le monde lutte contre une pandémie mondiale, il est réconfortant de voir que les gens n’ont pas perdu leur humour et ne manquent jamais une occasion de partager un bon rire avec les autres, même virtuellement.

