Encore des éloges pour la tour de l’hôtel du centre-ville de Kelowna – Kelowna Capital News

Le groupe derrière un hôtel/tour résidentielle proposé pour l’avenue Queensway était de retour devant le conseil de Kelowna le 20 septembre, cherchant encore un autre permis de développement.

Westcorp Developments tente depuis des années de faire décoller son immeuble de 33 étages. La pandémie de COVID-19 a jeté une clé dans ces plans au cours des deux dernières années.

Le personnel a déclaré au conseil que le projet reste essentiellement inchangé, avec des plans pour 175 chambres d’hôtel, 65 unités résidentielles, un restaurant au 18e étage, ainsi que des espaces commerciaux.

En 2020, Westcorp a engagé environ 589 000 $ pour des améliorations à Kerry Park, qui se trouve à côté de la tour.

« Nous rêverions si nous pensions faire cela pour 589 000 $ aujourd’hui », a déclaré Gail Temple, vice-présidente des opérations. « Même pas proche. Bien que notre engagement soit le même, le coût de cet engagement a considérablement changé. »

Cela convenait bien au conseiller. Mohini Singh.

“Maintenant que je sais que, malgré le coût, le parc Kerry va être rénové aussi magnifiquement que prévu au début, je vois un fort agrément public là-bas.”

Le conseil était majoritairement encore en faveur du projet.

“J’ai toujours soutenu que je ne soutiendrais pas une tour résidentielle complète à cet endroit, mais je soutiendrai absolument un bel hôtel qui sera un équipement pour toutes nos entreprises du centre-ville”, a déclaré Coun. Luc Pile.

Com. Loyal Wooldridge a déclaré qu’il considérait également le projet comme un élément positif pour le centre-ville.

“Je pense que c’est une vision exceptionnelle et un grand investissement dans notre communauté que nous ne pouvons pas tenir pour acquis.”

Com. Charlie Hodge a été le seul à voter contre le développement, ajoutant qu’il estimait que ce n’était pas le bon endroit et qu’il s’inquiétait du trop grand nombre de tours près du lac et de Kerry Park.

“C’est un parc qui, dans mon esprit, a toujours été une icône pour les gens et devrait le rester.”

Westcorp doit encore demander un permis de construire pour que le projet puisse aller de l’avant.

