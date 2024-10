Tomber Amazone

Je ne comprends vraiment pas quel est le problème avec la plupart de ces services de streaming, et pourquoi certaines séries comme Slow Horses et The Bear produisent chaque année une nouvelle saison, et même une émission à grande échelle comme Game of Thrones. utilisé faire ça chaque année. Mais maintenant ceux comme Fallout, le mégahit d’Amazon Prime Video ? Il y a d’autres mauvaises nouvelles concernant la date de sortie de la saison 2.

Auparavant, nous avions une vague idée du moment où le tournage de la saison 2 commencerait, et maintenant nous avons un mois ferme, novembre 2024, selon l’actrice Leslie Uggams s’exprimant à NYCC.

Nous y sommes donc presque, et ce n’est pas en 2025 comme prévu initialement, mais cette date de sortie va encore être douloureusement éloignée d’après les informations sur le tournage et la sortie de la saison 1 de Fallout. Ce que nous savons, c’est que la saison 1 de Fallout a commencé. tournage le 5 juillet 2022 et sortie 21 mois plus tard, le 10 avril 2024.

Si le tournage de la saison 2 commence maintenant, 21 mois plus tard, ce sera au mieux en août 2026. Et l’écart entre avril 2024 et août 2026 est de deux ans et quatre mois d’intervalle entre les saisons. Même avec ces écarts prolongés dans les sorties de saison à l’ère du streaming, c’est absolument long, car nous parlons généralement d’un an et demi, où deux, c’est une période longue. Ensuite, parfois cela se passe très mal, comme la saison 2 du mercredi de Netflix qui n’arrivera que trois ans après la première saison.

D’autres émissions Amazon à gros budget sont au moins proches de cela. L’exemple le plus marquant serait Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux du Pouvoir, dont les saisons ont été diffusées à exactement deux ans d’intervalle, presque jour pour jour. Je pensais que quelque chose comme Reacher, beaucoup moins compliqué à filmer, serait nettement plus court. Au lieu de cela, entre la sortie de la saison 1 en février 2022 et décembre 2023 pour la saison 2, il y a encore près de deux ans d’intervalle. Le showrunner de Bridgerton sur Netflix, comme autre exemple, affirme qu’il n’est tout simplement pas possible de consacrer moins de deux ans à sa série.

La télévision n’est plus ce qu’elle était, du moins en ce qui concerne la fréquence à laquelle nous recevons de nouvelles saisons. Oui, la télévision d’un qualité la perspective est probablement la meilleure qu’elle ait été dans l’ensemble (si vous pouvez parcourir beaucoup de boue, bien sûr), mais il est facile de perdre l’intrigue quand vous pouvez commencer et obtenir votre diplôme universitaire avant la fin des trois saisons d’une série. Espérons que cela ne continuera pas indéfiniment dans l’industrie, ou ne s’aggravera pas à partir de maintenant.

