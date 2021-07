Encore de bonnes choses à venir de Fev Rover dit Richard Fahey | Nouvelles de course

Richard Fahey garde toute sa confiance dans le troisième Fev Rover de Qipco 1000 Guinées.

La pouliche était par la suite très appréciée des Irish Guineas, mais n’a terminé que 10e derrière l’impératrice Joséphine et était ensuite sixième sur 11 alors que Alcohol Free remportait les Coronation Stakes à Royal Ascot.

Vainqueur du Groupe 2 en France l’année dernière, Fahey pense qu’une accélération dans le voyage pourrait lui permettre de retrouver la forme.

« Elle a un problème de sinus depuis sa dernière course, alors j’espère que nous allons arranger ça et je ne l’ai toujours pas abandonnée », a déclaré Fahey, s’exprimant lors du lancement du Go Racing In Yorkshire Summer Festival, qui se déroule du 17 au 25 juillet.

« Je pourrais juste l’accélérer en voyage. Elle veut un terrain rapide. Je sais qu’elle a gagné sur du mou, mais chaque fois que j’entre, il pleut. .

« Nous allons la récupérer, elle n’a pas encore fini. Je l’ai dans le Nassau, mais je dirais que ce sera une course chaude, la Falmouth était aussi une course chaude.

« En tant que gagnante du Groupe 2 l’année dernière, je ne peux pas vraiment la laisser tomber pour trouver une course facile et retrouver sa confiance, alors elle doit se battre au plus haut niveau. »

Un autre des bons juvéniles de Fahey la saison dernière était Rhythm Master, qui a terminé troisième du Prix Morny et du Mill Reef et a laissé entrevoir un retour en forme lorsqu’il était quatrième des Jersey Stakes lors de la réunion royale.

« Il a été très aléatoire cette saison », a déclaré Fahey.

« Il a une mauvaise attitude avant la course. Vous le voyez un matin et c’est un parfait gentleman, mais quand il arrive aux courses, il pense à tout ce qui concerne les courses de barres.

« Je pensais qu’il avait fait une super course dans le Jersey et c’est un cheval solide, mais il s’est juste laissé tomber dans les courses.

« J’espère juste que sa dernière course aura fait de lui un homme et l’aura aidé à grandir. Il a du talent. J’espère juste qu’il mûrira.

« Il sera dans le Lennox à Goodwood, mais je pense qu’il est dépendant du sol, il ne le veut pas trop vite. »