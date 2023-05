«Encore 5,4 millions de livres sterling de dette municipale»: le poste de contrôle frontalier inutilisé du Brexit à Portsmouth

UNs les éléphants blancs vont, peu viennent plus de 25 millions de livres sterling. C’est le coût du poste de contrôle frontalier de haute technologie, construit selon les spécifications du gouvernement pour gérer les contrôles post-Brexit des marchandises entrant au Royaume-Uni, qui se trouve près du front de mer du port international de Portsmouth.

Le bâtiment est resté vide et inutilisé pendant près d’un an depuis son achèvement, après que le gouvernement britannique a annoncé en avril de l’année dernière que l’introduction des contrôles d’importation post-Brexit serait retardée pour la quatrième fois.

Depuis lors, les ministres ont modifié leurs plans sur la manière dont les marchandises seront inspectées à leur entrée dans le pays, une stratégie frontalière complète devant être dévoilée le mois prochain. Pendant ce temps, le conseil local fait face à une facture estimée à 10 millions de livres sterling pour couvrir ses dettes, son entretien et le coût de la restauration aux nouvelles exigences modifiées.

« C’est frustrant », déclare Mike Sellers, directeur du port international de Portsmouth, en examinant les pièces vides et résonnantes à l’intérieur de l’énorme structure à la pointe de la technologie. « Parce que nous avons construit selon une conception spécifiée par le gouvernement … Nous avons donc fait ce qu’ils ont demandé, et nous l’avons construit à temps. »

Mike Sellers, le directeur du port, dans l’énorme poste de contrôle frontalier vide. Photographie: Martin Godwin / The Guardian

Les contrôles physiques des produits frais entrant au Royaume-Uni en provenance de l’UE et du reste du monde, y compris la viande, les plantes et les produits forestiers, devaient commencer le 1er juillet de l’année dernière, après une série de délais reportés.

Mais ils ont de nouveau été retardés en avril 2022 au milieu de rapports de l’industrie selon lesquels ni l’infrastructure ni la technologie requises n’auraient été prêtes. Le ministre des opportunités du Brexit de l’époque, Jacob Rees-Mogg, a déclaré à l’époque qu’il était erroné d’imposer de nouveaux contrôles pendant une crise du coût de la vie et de risquer de faire encore augmenter les prix des denrées alimentaires.

Depuis lors, les ports, les commerçants et les entreprises attendent la nouvelle stratégie frontalière post-Brexit du gouvernement, connue sous le nom de modèle d’exploitation cible (TOM), initialement prévue à l’automne dernier.

Les propositions ont finalement été publiées en avril et la fenêtre de consultation de l’industrie s’est fermée plus tôt ce mois-ci. Selon les plans, le régime d’importation du Royaume-Uni sera plus léger et nécessitera moins de contrôles physiques sur certains types d’importations que prévu auparavant.

Les marchandises en provenance de l’étranger qui sont soumises à des contrôles sanitaires et phytosanitaires – y compris les importations d’animaux vivants, de produits animaux, de végétaux et de produits végétaux – seront classées comme présentant un risque faible, moyen ou élevé selon leur type et leur origine.

La TOM propose un échelonnement des contrôles à l’importation en trois étapes sur un an à partir de cet automne. À partir du 31 octobre 2023, les importateurs seront tenus d’avoir des certificats sanitaires pour les produits animaux à risque moyen, les denrées alimentaires à haut risque et les aliments pour animaux à haut risque non d’origine animale de l’UE, ainsi que des certificats phytosanitaires pour les produits végétaux à risque moyen du bloc .

Les contrôles physiques à la frontière britannique commenceront le 31 janvier de l’année prochaine – lorsque les postes de contrôle frontaliers à des endroits tels que Portsmouth entreront enfin en action, bien qu’ils effectuent moins de contrôles que prévu initialement – tandis que des déclarations de sûreté et de sécurité seront également nécessaires à partir du 31 octobre 2024 .

Compte tenu des contrôles plus légers proposés, le poste frontière de Portsmouth semble désormais sur-conçu, avec une grande partie de ce qu’il offre potentiellement excédentaire par rapport aux besoins. Il dispose de 14 quais pour camions et a été conçu pour recevoir des marchandises à faible et à haut risque entrant au Royaume-Uni, notamment de la viande, des plantes et des produits forestiers, et permettre leur inspection dans des zones de quarantaine à sas pour éviter la contamination croisée.

Le bâtiment a été conçu pour permettre l’inspection des marchandises dans les zones de quarantaine des sas. Photographie: Martin Godwin / The Guardian

La construction de l’installation dans le deuxième port transmanche le plus fréquenté du Royaume-Uni a coûté 25 millions de livres sterling, pour lesquelles elle a reçu 17,1 millions de livres sterling de financement des contribuables par le biais du gouvernement sursouscrit. fonds d’infrastructures portuairesenviron la moitié de son application de 32 millions de livres sterling.

Malgré les modifications apportées pour réduire les coûts, les propriétaires du port, le conseil municipal de Portsmouth, ont dû contracter un emprunt pour couvrir le manque à gagner, qui, selon les vendeurs, a coûté 5,4 millions de livres sterling aux contribuables de la ville et doit encore être remboursé. Faire fonctionner les lumières et les congélateurs l’été dernier lorsque les prix de l’électricité étaient exorbitants – ce qu’elle était obligée de faire, car elle était responsable de tout défaut au cours de la première année du bâtiment – ​​aurait coûté 500 000 £ supplémentaires.

Si le gouvernement avait présenté sa dernière stratégie frontalière juste après le Brexit, Sellers affirme que le port aurait pu construire une installation considérablement plus petite, coûtant environ un cinquième de ce qu’il a réellement dépensé. Pire encore, il doit dépenser plus pour adapter l’installation aux nouvelles exigences – ou même en construire une seconde.

« Il y a toujours la dette du conseil de 5,4 millions de livres sterling, si vous voulez, plus tout ce qu’il en coûtera pour rendre cette installation adaptée au modèle d’exploitation cible, ou pour construire l’alternative, qui pourrait représenter 4 ou 5 millions de livres sterling supplémentaires », il dit.

ignorer la promotion de la newsletter Inscrivez-vous pour Les affaires aujourd’hui Newsletter quotidienne gratuite Préparez-vous pour la journée de travail – nous vous indiquerons toutes les actualités et analyses commerciales dont vous avez besoin chaque matin « , »newsletterId »: »business-today », »successDescription »: »Nous vous enverrons Business Today tous les jours de la semaine »} » clientOnly> Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur les organisations caritatives, les publicités en ligne et le contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

« Je pense qu’au moment où nous aurons terminé cela, ma meilleure estimation est que nous aurons dépensé la meilleure partie de 10 millions de livres sterling pour très peu d’inspections qui passeront par le port, et nous devons encore récupérer ce coût. »

Les ports pourront gagner de l’argent en facturant les importateurs pour les contrôles des marchandises. Cependant, les vendeurs disent qu’ils ne savent pas quel sera le prix de référence, tel qu’il est facturé aux installations frontalières intérieures gérées par le gouvernement, construites dans des endroits comme Douvres et Holyhead où il n’y avait pas de place pour un point de contrôle au terminal. Les propositions du gouvernement n’ont pas encore déterminé le coût, mais ont prévu qu’il se situerait entre 20 et 43 £ pour chaque envoi.

Richard Ballantyne, directeur général de la British Ports Association, déclare : « Malheureusement, le TOM ne contient pas tout ce dont nous avons besoin dans le secteur portuaire. Cela, à tout le moins, continue d’alimenter l’incertitude et la frustration et, plus sérieusement, menace les délais de préparation.

La réaction au nouveau plan frontière dans le secteur alimentaire a également été mitigée. Alors que le Syndicat national des agriculteurs (NFU) et certains commerçants ont accueilli favorablement les propositions, d’autres ont averti que l’imposition de contrôles pourrait entraîner des vides dans les rayons si les exportateurs décidaient d’éviter les formalités administratives et de cesser d’envoyer des produits en Grande-Bretagne.

La NFU fait valoir que le manque de contrôles sur les marchandises entrant en Grande-Bretagne depuis le Brexit a été un « domaine de préoccupation important » pour les agriculteurs britanniques et risque de créer des conditions de concurrence inégales. L’UE a mis en place des inspections aux frontières sur les marchandises britanniques au début de 2021, tandis que les exportateurs de l’UE avaient des échanges presque sans friction avec la Grande-Bretagne.

Shane Brennan, directeur général de la Cold Chain Federation, l’organisme commercial qui représente la chaîne d’approvisionnement réfrigérée, estime que les petits producteurs alimentaires de l’UE « ne seront pas dérangés par la paperasserie » requise à l’avenir, et que beaucoup cesseront complètement d’approvisionner la Grande-Bretagne, menant à des vides temporaires sur les étagères comme ceux observés plus tôt cette année pour les produits frais.

« Les entreprises européennes du nord de l’Italie ou de l’Allemagne rurale n’ont probablement pas beaucoup pensé au Brexit ces dernières années », dit-il. « Maintenant, nous devons dire à ces producteurs de faire une charge de conformité qu’ils ne font pas actuellement. Ce ne sont pas des exportateurs et, jusqu’à présent, ils n’ont servi que le marché unique.»

Brennan pense que l’impact des contrôles post-Brexit n’a pas encore été ressenti au Royaume-Uni, car le pays est, pour l’essentiel, un importateur de produits alimentaires plutôt qu’un exportateur. Il prévient également que le coût et la complexité supplémentaires des contrôles aux frontières proposés pourraient maintenir l’inflation annuelle des prix des denrées alimentaires – déjà au niveau élevé de 19 %, selon les chiffres officiels publiés la semaine dernière – à un niveau plus élevé plus longtemps.

Un porte-parole du Cabinet Office a déclaré que sa nouvelle stratégie frontalière « offrira une protection contre les menaces à la sécurité et à la biosécurité, tout en évitant les retards à la frontière grâce à une réduction du besoin de contrôles physiques et en veillant à ce que les contrôles aient lieu loin des ports où cela est nécessaire permettre la libre circulation du trafic ».

Ils ont ajouté que la décision de supprimer l’exigence de certificats ou de contrôles physiques pour de nombreuses marchandises à faible risque contribuera à « économiser aux importateurs britanniques environ 400 millions de livres sterling chaque année par rapport au modèle précédemment proposé ».