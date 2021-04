Dans un article désormais indisponible, le fuiteur de longue date Evan Blass a publié des rendus divulgués des écouteurs TWS inédits d’Oppo. Les Oppo Enco Buds succèdent à l’Oppo Enco W11 et bien qu’ils aient l’air identiques en apparence et en design, la nouvelle version prendra en charge la norme Bluetooth 5.2.

Premier regard sur les OPPO Enco Buds: https://t.co/wC9FQ2dPfB pic.twitter.com/F7UFdeW1S2 – Evan Blass (@evleaks) 16 avril 2021

Le style Enco Buds est très similaire aux Samsung Galaxy Buds +, même jusqu’à l’étui de chargement. Les rendus montrent les écouteurs TWS en blanc avec une notification de charge LED à l’avant du boîtier. Les nouveaux Enco Buds devraient arriver sur les marchés de détail d’ici la fin du mois.







Pour référence, les écouteurs Enco W11 offrent une autonomie totale de 20 heures avec une autonomie de 5 heures par charge, une résistance à la poussière et à l’eau IP55, des commandes tactiles et des embouts en silicone. Il utilise également un port USB-C pour se recharger et une charge complète prend environ 2 heures. Bien que ces spécifications ne représentent pas les nouveaux Enco Buds

Passant par