« Enclos flottants pour mammifères dans le port »: la Russie pourrait entraîner des dauphins de combat, selon des fantômes britanniques

La Russie pourrait entraîner des dauphins de combat, selon des espions britanniques.

On observait des filets et des barrages dans la base de Sébastopol.

L’Union soviétique et les États-Unis ont utilisé des dauphins pendant la guerre froide.

Des espions militaires britanniques ont déclaré vendredi que la Russie semble entraîner des dauphins de combat dans la péninsule de Crimée annexée pour contrer les forces ukrainiennes.

Dans sa dernière mise à jour sur le conflit, UK Defence Intelligence a déclaré que la marine russe avait investi massivement dans la sécurité de la base principale de la flotte de la mer Noire à Sébastopol depuis l’année dernière.

« Cela comprend au moins quatre couches de filets et de barrages à l’entrée du port. Ces dernières semaines, ces défenses ont très probablement été renforcées par un nombre accru de mammifères marins entraînés », a-t-il ajouté.

« L’imagerie montre un quasi-doublement des enclos de mammifères flottants dans le port qui contiennent très probablement des dauphins à nez de bouteille. »

Les animaux étaient « probablement destinés à contrer les plongeurs ennemis », a-t-il ajouté.

La marine russe a utilisé des bélugas et des phoques pour une série de missions dans les eaux arctiques, selon la mise à jour.

Une baleine portant un harnais qui est apparue en Norvège en 2019, suscitant des spéculations selon lesquelles elle était utilisée pour la surveillance, est réapparue au large des côtes suédoises le mois dernier.

Les Norvégiens l’ont surnommé « Hvaldimir » – un jeu de mots sur le mot « baleine » en norvégien (hval) et un clin d’œil à sa prétendue association avec la Russie.

Le harnais de Hvaldimir avait un support adapté pour loger une caméra d’action et les mots « Equipment St Petersburg » imprimés sur les fermoirs en plastique.

En 2016, le ministère russe de la Défense a cherché à acheter cinq dauphins dans le cadre de tentatives de relance de son utilisation à l’époque soviétique des cétacés très intelligents pour des tâches militaires.

L’Union soviétique et les États-Unis ont utilisé des dauphins pendant la guerre froide, les entraînant à détecter les sous-marins, les mines et à repérer des objets ou des individus suspects à proximité des ports et des navires.

Un colonel soviétique à la retraite avait déclaré à l’époque à l’AFP que Moscou avait même entraîné des dauphins à poser des engins explosifs sur les navires ennemis.

Ils savaient comment détecter les torpilles abandonnées et les navires coulés dans la mer Noire, a déclaré Viktor Baranets, qui a été témoin de l’entraînement militaire des dauphins à l’époque soviétique et post-soviétique.

La marine américaine a utilisé des lions de mer déployés à Bahreïn en 2003 pour soutenir l’opération Enduring Freedom après les attentats du 11 septembre à New York et à Washington.