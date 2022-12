Enchères IPL: Sam Curran obtient un contrat record de 1,85 million de livres sterling, Harry Brook signe pour 1,3 million de livres sterling | Nouvelles du cricket

La star anglaise polyvalente Sam Curran a été signée pour un record de 1,85 million de livres sterling lors de la vente aux enchères de la Premier League indienne, tandis que la nouvelle sensation au bâton Harry Brook a été achetée pour un peu plus de 1,3 million de livres sterling.

Curran a signé pour les Punjab Kings après une guerre d’enchères entre six équipes, dont son ancienne équipe les Chennai Super Kings. Son accord éclipse le précédent record de Chris Morris d’environ 1,6 million de livres sterling avec les Royals du Rajasthan en 2021 pour le voir devenir le joueur le plus cher de l’histoire du tournoi.

Le montant record précédent a été battu une fois de plus au début de la vente aux enchères, les Indiens de Mumbai payant environ 1,75 million pour le polyvalent australien Cameroon Green.

Curran rejoint maintenant les autres internationaux anglais Jonny Bairstow et Liam Livingstone aux Kings, ainsi que l’ancien entraîneur-chef Trevor Bayliss. Il a joué pour le Pendjab lors de l’édition 2019 de l’IPL, son premier passage dans le tournoi.

Le stock de Curran n’a jamais été aussi élevé depuis qu’il a joué dans la victoire de l’Angleterre en Coupe du monde T20 en Australie le mois dernier, décrochant le joueur du tournoi et le joueur du doublé final.

Quant à Brook, la star du Yorkshire et de l’Angleterre, qui a marqué 468 points à la fois avec une moyenne et un taux de frappe de plus de 93 lors de la récente série de tests au Pakistan, a finalement été signée par Sunrisers Hyderabad, qui a vu les offres du Rajasthan et des Royal Challengers Bangalore. .

Le joueur de 23 ans a 372 courses à un taux de frappe de près de 138 en 20 apparitions internationales T20 pour l’Angleterre et faisait également partie de leur équipe gagnante de la Coupe du monde T20.

Harry Brook a été happé par Sunrisers Hyderabad après une guerre d’enchères impliquant également Rajasthan Royals et Royal Challengers Bangalore





Le prix éventuel de Brook en roupies de 13,25 crore était près de neuf fois son prix de base de 1,5 crore, tandis qu’il est également devenu le frappeur spécialisé le plus cher jamais vendu lors d’une mini-enchère, battant le précédent record de 7,75 crore du frappeur antillais Shimron Hetmyer.

Le capitaine du test d’Angleterre, Ben Stokes, a également obtenu un prix élevé aux enchères, étant vendu pour un peu plus de 1,6 million de livres sterling aux Super Kings, le voyant devenir le joueur le plus cher de la franchise de leur histoire, dépassant Deepak Chahar.

Parmi les autres joueurs anglais vendus vendredi, citons le spinner Adil Rashid (Sunrise Hyderabad), Reece Topley (Royal Challengers Bangalore) et Phil Salt (Delhi Captials).

Joe Root n’a pas été vendu à son prix de base d’un crore, un peu plus de 100 000 £, comme il l’avait fait lors de sa seule apparition précédente aux enchères IPL en 2018. Il a encore une chance d’être réclamé plus tard dans le team-building traiter.

Chris Jordan et Tom Banton ont également été invendus.

