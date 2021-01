Les haut-parleurs Poly Sync 20, Poly Sync 40 et Poly Sync 60 ont fait leurs débuts en Inde pour aider les professionnels à travailler à distance au milieu de la pandémie COVID-19. La société (anciennement Plantronics) affirme que les options de connectivité USB et Bluetooth des enceintes offrent de la flexibilité et que leurs microphones intelligents peuvent détecter les voix dans toute la pièce pour permettre une qualité audio nette pour le travail et le divertissement. La nouvelle gamme de haut-parleurs prend également en charge Apple Siri et Google Assistant pour les commandes vocales permettant de répondre aux appels ou de lire de la musique en mains libres.

Le haut-parleur Poly Sync 20 est maintenant disponible à l’achat en Inde pour 16 300 Rs via Amazon et les magasins hors ligne partenaires. Les haut-parleurs Poly Sync 40 et Sync 60 seront disponibles plus tard en 2021, et la société n’a pas encore partagé ses détails de prix. Notamment, les deux haut-parleurs se vendent au détail dans certains marchés pour 299,95 $ (environ 21 900 Rs) et 599,95 $ (environ 43 800 Rs), respectivement. Tous les haut-parleurs de la gamme Poly Sync présentent un langage de conception similaire.

Le Poly Sync 20 est compatible avec les appareils Windows et macOS, et les utilisateurs peuvent connecter l’enceinte via un câble USB. Il est livré avec des commandes en ligne qui incluent des boutons pour appeler / répondre, couper le son, augmenter / diminuer le volume et une fonction programmable. La société affirme que le haut-parleur offre une portée de prise de microphone allant jusqu’à 7 pieds (2 mètres). Poly Sync 20 dispose d’un pilote audio haute performance de 40 mm avec bass-reflex et deux radiateurs passifs. Lors de l’utilisation sans fil, il peut offrir 20 heures de batterie et prend quatre heures pour se recharger. L’enceinte pèse 360 ​​grammes. Il existe également un modèle Poly Sync 20 Plus livré avec un adaptateur BT600. Il est également disponible en Inde pour 21 400 Rs.

Le Poly Sync 40 est livré avec un corps plus grand avec les mêmes commandes en ligne et options de connectivité que le modèle Sync 20. Il offre une portée de microphone de 13 pieds (4 mètres) et dispose d’un pilote audio de 50 mm. L’enceinte peut offrir jusqu’à 30 heures de batterie et prend cinq heures pour se recharger. Il pèse 610 grammes. D’autre part, le Poly Sync 60 est le plus grand haut-parleur de la gamme Poly Sync qui intègre toutes les fonctionnalités du Sync 20 et Sync 40. Il est conçu pour les grands espaces de réunion et les salles de conférence et est livré avec un réseau de six microphones et fonctionnalités LED intelligentes.

Il peut en outre suivre automatiquement les voix dans la salle de réunion et s’adapter pour s’assurer que l’autre extrémité de l’appel offre une excellente expérience audio. Il contient deux grands haut-parleurs intégrés pour une sortie audio plus forte et plus puissante.