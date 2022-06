Enceinte Sonam Kapoor brille alors qu’elle est l’hôte parfait pour l’oncle Sanjay Kapoor, sa famille

Les futurs parents Sonam Kapoor et Anand Ahuja, qui vivent actuellement dans leur maison londonienne, ont récemment joué pour l’hôte parfait de l’oncle de l’actrice Sanjay Kapoor qui était accompagné de sa famille, dont sa femme Maheep Kapoor et son fils Jahaan Kapoor. La réunion de famille a sûrement fait sourire Sonam et Anand alors qu’ils semblaient s’être régalés !

Sanjay et Maheep se sont rendus sur leur Instagram pour partager des photos de leur rencontre et l’éclat de la grossesse de Sonam est évidemment visible. Sonam a l’air décontracté dans une tenue marron et noire tandis qu’Anand berce son look de t-shirt et de pantalon noirs.

Sanjay a légendé la photo : “C’était tellement agréable de voir ma belle nièce enceinte et Anand dans leur belle maison, #famille.” Outre la photo de groupe qu’ils ont prise dans le salon de Sonam, Maheep a partagé un tas d’autres photos où une variété extravagante de plats délicieux est posée sur la table à manger.

LIS: Arjun Kapoor demande à la future maman Sonam Kapoor de «rentrer à la maison», dit qu'il est ravi d'être appelé «chachu»













Mais la photo qui a emporté le gâteau était celle qui avait pris Sonam et Anand dans un moment romantique. On peut voir Sonam se pencher vers Anand et sourire alors qu’il lui souriait dans le dos, regardant dans une direction différente. Elle a également donné un aperçu du menu exquis de leur dîner. Maheep a légendé le post, “Après-midi avec ma belle nièce, baby bump et Anand #Everydayphenomenal #Family.”

Sonam a reçu la visite de nombreuses familles après l’annonce de sa grossesse. L’acteur, qui est actuellement dans son troisième trimestre, a demandé à sa sœur Rhea de rester avec elle plus tôt ce mois-ci. Elle a également récemment organisé une baby shower fastueuse. La baby shower était synonyme de plaisir, de rires, de beaux décors, de belles fleurs et de beaucoup de couleurs ! Elle a accueilli quelques amis pour le déjeuner et la décoration ressemblait à une page d’un livre de Disney.

Sonam et Anand ont annoncé qu’ils attendaient leur premier enfant en mars plus tôt cette année. Le couple a partagé des photos fascinantes sur leurs comptes de médias sociaux et a écrit “Quatre mains. Pour vous élever du mieux que nous pouvons. Deux cœurs. Cela battra à l’unisson avec le vôtre, à chaque étape du chemin. Une famille. Qui vous couvrira de amour et soutien. Nous avons hâte de vous accueillir. #Everydayphenomenal #comingthisfall2022.”