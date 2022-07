Enceinte ou non, la lueur incontournable de Katrina Kaif dans les dernières photos peut rendre n’importe qui faible dans les genoux

Katrina Kaif, pourquoi si belle ? L’actrice de Tiger 3 a l’air fascinante et magnifique dans ces dernières photos d’elle des vacances aux Maldives. Les fans s’évanouissent devant cette beauté pour toutes les bonnes raisons. La lueur sur le visage est incontournable, enceinte ou non, mais l’actrice est là pour attirer toute votre attention avec sa plus grande beauté et simplicité. Katrina Kaif fait l’actualité depuis un certain temps maintenant en raison de ses rapports de grossesse. Les rumeurs de grossesse de l’actrice ont commencé il y a longtemps et elle n’a jusqu’à présent pas choisi de le clarifier, contrairement à Kareena Kapoor Khan dont la troisième nouvelle sur la grossesse a fait la une des journaux ces derniers jours. Pendant que Kat est occupée à traiter tous ses fans avec de magnifiques photos d’elle de ses vacances aux Maldives.

Katrina et Vicky sont toujours aux Maldives dans leur tête alors qu’elles sont de retour à Mumbai. Les tourtereaux ont posté des photos et des vidéos à couper le souffle de leurs vacances. Mais ces dernières photos de Katrina dans la robe à carreaux noir et blanc ont attiré l’attention de tout le monde. Pouvez-vous voir la lueur? Eh bien, les fans ne peuvent s’empêcher de se réjouir de la beauté et la félicitent déjà d’attendre un bébé. Jusqu’à présent, il y a une confirmation sur la même chose, mais la lueur sur le visage de Kat laisse les fans sûrs qu’elle est enceinte.

Jetez un œil aux photos de Katrina Kaif de ses vacances aux Maldives qui ne font que déclencher encore plus les rumeurs de grossesse.

Katrina Kaif et Vicky Kaushal sont éperdument amoureuses l’une de l’autre et tout a commencé sur le canapé de Koffee With Karan et depuis, elles sont inséparables. Le couple a également une grande équipe et des amis pour la vie et les photos de vacances d’eux parlent de leur lien incassable.

Eh bien, enceinte ou PAS, vous êtes deux objectifs pour nous. Katrina et Vicky sont faites l’une pour l’autre sur cette belle photo.