Enceinte, Louise Thompson montre une bosse de bébé en pleine croissance dans un incroyable clip de transformation

ENCEINTE Louise Thompson a montré la croissance du baby bump dans un incroyable clip de transformation.

La star de Made in Chelsea, 30 ans, a donné aux fans un aperçu de son corps changeant à six mois de grossesse.

4 Louise Thompson a montré son baby bump en pleine croissance Crédit : Instagram

4 La star de la télévision a partagé un clip avant et après transformation Crédit : Instagram

La star de télé-réalité a partagé des extraits avant et après de sa silhouette et a admis que les changements étaient « hallucinants ».

Le premier clip montre Louise posant dans un haut bandeau noir alors qu’elle montrait ses abdominaux toniques à la caméra.

Il coupe ensuite à Louise à 32 semaines de grossesse alors qu’elle pose fièrement avec sa bosse grandissante en lingerie noire.

C’est FREAKING IMPRESSIONNANT et je suis tellement tellement tellement tellement reconnaissant d’avoir fait ce voyage. Louise Thompson

Parallèlement à la vidéo, Louise a écrit : « Wow 🤍 Quelle différence 6 mois ça fait ! »

Elle énumère ensuite les changements qu’elle a subis, notamment : « J’ai maintenant : des hanches qui craquent, une cage thoracique en croissance, des mains engourdies, un nez rempli de mucus, des fesses qui rétrécissent, des seins en croissance, des grains de beauté qui s’étirent.

Le message honnête de la star ne s’est pas arrêté là, elle a ajouté: « Cellulite sur les cuisses, Brûlures d’estomac, Cheveux gris, Un petit problème, Un nombril changeant, Une étrange intolérance au sucre, Des cauchemars sauvages.

« Plus quelques trucs que je ne peux même pas mentionner ici ❕

« Mais c’est FREAKING IMPRESSIONNANT et je suis tellement tellement tellement tellement reconnaissant d’avoir fait ce voyage 🔐. »

Louise et son fiancé Ryan Libbey ont annoncé en mai qu’ils attendaient leur premier bébé.

Nous comptons nos bénédictions.

La star de la télévision a déclaré qu’ils « comptent nos bénédictions » après être tombée enceinte quelques mois seulement après avoir subi une fausse couche dévastatrice plus tôt cette année.

En mars, Louise a déclaré aux fans que sa fausse couche était « l’une des choses les plus difficiles que j’aie jamais faites ».

Elle a remercié les fans pour leur soutien alors qu’elle luttait contre « un niveau de douleur [she] jamais vécu auparavant ».

Louise et Ryan se sont fiancés en 2018 après s’être rencontrés en 2011 lors d’une session PT.

S’ouvrant sur la fausse couche, la star de télé-réalité a déclaré: « Je ne sais pas pourquoi je ressens le besoin de continuer à justifier ce post, je ne le fais certainement pas, je pense que j’ai un peu peur parce que c’est tellement brut et légèrement hors de Je suppose que c’est aussi parce qu’il n’y a pas de moyen facile de le dire, ni aucun moyen de l’enrober de sucre, mais plus tôt cette année, nous avons perdu notre bébé et c’était DIFFICILE.

« Je n’avais aucune idée qu’il était possible d’aimer quelqu’un que je n’avais jamais rencontré AUSSI BEAUCOUP.

« À partir du moment où j’ai vu les lignes sur le test de grossesse, j’ai commencé à établir un lien émotionnel et tout mon monde a changé, et que cela me soit enlevé a été dévastateur. »

4 La star de Chelsea a partagé une liste de changements de grossesse qu’elle a connus Crédit : Instagram