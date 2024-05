Enceinte? Les chercheurs veulent que vous en sachiez sur le fluorure

L’ajout de fluorure à l’eau potable est largement considéré comme un triomphe de la santé publique. Les Centers for Disease Control and Prevention déclarent que stratégie de prévention des caries se situe aux côtés du développement de vaccins et de la reconnaissance des dangers du tabac comme réalisations marquantes du 20e siècle.

Mais de nouvelles preuves provenant de mères de Los Angeles et de leurs enfants d’âge préscolaire suggèrent que la fluoration de l’eau communautaire pourrait avoir un inconvénient.

UN étude publié lundi dans JAMA Network Open relie l’exposition prénatale à le minéral avec un risque accru de problèmes neurocomportementaux à l’âge de 3 ans, y compris des symptômes qui caractérisent les troubles du spectre autistique. L’association a été observée chez les femmes qui consommaient du fluor en quantités considérées comme typiques à Los Angeles et dans tout le pays.

Les résultats ne montrent pas que la consommation d’eau fluorée provoque l’autisme ou tout autre trouble comportemental. Il n’est pas non plus clair si la relation entre l’exposition au fluorure et les problèmes observés chez les enfants de la région de Los Angeles – une cohorte majoritairement à faible revenu et composée à 80 % de Latinos – s’étendrait à d’autres groupes démographiques.

Cependant, les résultats sont suffisamment préoccupants pour que l’épidémiologiste de l’USC Tracy Bastain a déclaré qu’elle conseillerait aux personnes enceintes d’éviter l’eau fluorée directement du robinet et de boire plutôt de l’eau filtrée.

« Cette exposition peut avoir un impact sur le développement du fœtus », a déclaré Bastain, l’auteur principal de l’étude. « Éliminer cela de l’eau potable est probablement une bonne pratique. »

Environ 63 % des Américains reçoivent de l’eau fluorée via leurs robinets, dont 73 % de ceux desservis par des systèmes d’eau communautaires, D’après le CDC. Dans le comté de Los Angeles, 62% des résidents obtenez de l’eau fluorée, dit le ministère de la Santé publique.

Les données analysées par Bastain et ses collègues provenaient de participants à un projet de recherche en cours à l’USC appelé Risques maternels et développementaux liés aux facteurs de stress environnementaux et sociaux, ou MADRES. Les femmes recevant des soins prénatals dans des cliniques du centre et du sud de Los Angeles qui s’adressent aux patients à faible revenu bénéficiant d’une assurance Medi-Cal ont été invitées à se joindre à l’équipe.

Entre 2017 et 2020, 229 mères ont passé un test pour mesurer la concentration de fluorure dans leurs urines au cours de leur troisième trimestre de grossesse. Puis, entre 2020 et 2023, ils ont réalisé un Enquête de 99 questions pour évaluer le comportement de leur enfant lorsque leurs fils et leurs filles avaient 3 ans.

L’enquête demandait entre autres aux mères si leurs enfants étaient agités, hyperactifs, impatients, collants ou sujets aux accidents. Il a également posé des questions sur des comportements spécifiques, tels que résister à l’heure du coucher ou dormir seul, mâcher des choses qui ne sont pas comestibles, retenir sa respiration et être trop préoccupé par la propreté ou la propreté.

Certaines des questions auxquelles les mères ont répondu concernaient des problèmes de santé sans cause médicale évidente, notamment des maux de tête, des crampes, des nausées et des éruptions cutanées.

Parmi les 229 enfants – 116 filles et 113 garçons – 35 présentaient un ensemble de symptômes qui les plaçaient dans la gamme clinique ou clinique limite de problèmes centrés sur eux-mêmes tels que la tristesse, la dépression et l’anxiété. En outre, 23 d’entre eux se situaient dans la fourchette clinique ou limite clinique pour les comportements dirigés contre autrui, comme crier dans une salle de classe ou attaquer d’autres enfants, et 32 ​​étaient jugés au moins cliniques limites pour une combinaison de problèmes internes et externes.

Ce qui intéressait les chercheurs était de savoir s’il existait une corrélation entre le risque qu’un enfant présente des problèmes de comportement cliniques ou limites et la quantité de fluorure dans l’urine de sa mère pendant la grossesse.

Ils ont constaté que, comparativement aux femmes dont les niveaux de fluorure les plaçaient au 25e centile – ce qui signifie que 24 % des femmes de l’étude avaient des niveaux inférieurs aux leurs – les femmes du 75e percentile étaient 83 % plus susceptibles d’avoir un score de leur enfant dans la fourchette « clinique » ou « clinique limite » pour les problèmes internes et externes combinés. Lorsque les chercheurs se sont concentrés uniquement sur les enfants dans la gamme clinique, ce risque est passé à 84 %, selon l’étude.

Les chercheurs ont également découvert que la même augmentation des niveaux de fluorure était associée à une augmentation de 18,5 % des symptômes chez l’enfant liés aux troubles du spectre autistique, ainsi qu’à une augmentation de 11,3 % des symptômes d’anxiété.

La quantité de fluorure nécessaire aux mères pour passer du 25e au 75e percentile était de 0,68 milligramme par litre. Il se trouve que c’est presque identique à la norme de 0,7 mg par litre fixée par les régulateurs fédéraux. dire que c’est optimal pour prévenir la carie dentaire.

Bastain a déclaré que cela a permis aux chercheurs de comparer ce qui pourrait arriver aux enfants dans deux univers parallèles : un univers typique où leurs mères consommaient de l’eau fluorée pendant la grossesse, et un autre où elles ne le faisaient pas.

« Vous pouvez l’utiliser comme indicateur pour savoir s’ils vivaient ou non dans une communauté fluorée », a-t-elle déclaré.

Ce que montre cette expérience de pensée, c’est que les enfants de la communauté fluorée sont confrontés à un niveau de risque plus élevé. Cela dit, on ne sait pas exactement quand ce risque deviendra suffisamment élevé pour être inquiétant.

« Nous ne savons pas quel est le seuil de sécurité », a déclaré Bastain. « Ce n’est pas comme si vous pouviez dire que tant que vous êtes en dessous du 75e percentile, il n’y a aucun effet. »

Les inquiétudes des auteurs de l’étude concernant les effets du fluorure sur le développement du cerveau ne sont pas sorties de nulle part.

Le Programme national de toxicologie – un effort conjoint du CDC, des National Institutes of Health et de la Food and Drug Administration – enquête sur la question depuis 2016. un rapport L’année dernière, après avoir examiné une série de preuves provenant d’humains et d’animaux de laboratoire, un groupe de travail a conclu « avec une confiance modérée » que l’exposition globale au fluorure à des niveaux égaux ou supérieurs à 1,5 mg par litre « est systématiquement associée à un QI plus faible chez les enfants ».

Le groupe de travail a ajouté que « des études supplémentaires sont nécessaires pour comprendre pleinement le potentiel d’une plus faible exposition au fluorure d’affecter le QI des enfants ».

UN Etude 2019 de centaines de mères au Canada — où 39% des résidents ont de l’eau fluorée – ont découvert qu’une augmentation de 1 mg de l’apport quotidien en fluorure pendant la grossesse était associée à une réduction de 3,7 points du QI de leurs enfants de 3 et 4 ans.

Et chez des centaines de femmes enceintes au Mexique, une augmentation de 0,5 mg par litre de fluorure urinaire s’est accompagnée d’une baisse de 2,5 points du QI de leurs enfants de 6 à 12 ans, selon des chercheurs. signalé en 2017.

Bastain et ses collègues écrivent que leur étude est la première à leur connaissance qui examine le lien entre l’exposition prénatale au fluorure et les résultats neurocomportementaux chez les enfants aux États-Unis. Les résultats seront certainement controversés, a déclaré Bastain, mais il existe un moyen simple pour les femmes enceintes de réduire le risque possible.

« C’est une intervention assez simple pour obtenir un de ces pichets de table en plastique » qui filtrent les métaux, dit-elle. « La plupart d’entre eux réussissent très bien à filtrer le fluorure. »