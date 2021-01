MICHAEL Bailey tente de persuader Grace Vickers d’emménager avec lui, Aggie et Ed la semaine prochaine à Coronation Street.

Grace Vickers est revenue sur les pavés au cours de la nouvelle année alors qu’un test de paternité a révélé que Michael était le père de son bébé.

Les téléspectateurs verront Grace dire à Michael qu’elle envisage de déménager à Hull pour vivre avec sa tante pour un nouveau départ.

Michael panique à l’idée d’être séparé de Grace et du bébé et lui demande d’emménager avec lui.

Peut-on faire confiance à Grace cette fois?

Et comment Aggie et Jamie – qui ont été horrifiés de découvrir que Michael avait accepté de soutenir Grace et le bébé après ses mensonges – réagiront-ils à la nouvelle?

Grace a passé des mois à prétendre que Tiana, qui ne faisait que garder les enfants, était leur fille l’année dernière.

Michael avait initialement fait un coureur lorsque Grace lui a dit qu’elle était enceinte et, compte tenu du calendrier, il a supposé que Tiana était sa fille quand il les a repérées dans un supermarché à la fin de 2019.

Mais après que Michael ait tenté de kidnapper Tiana lorsque Grace a révélé qu’elle l’emmenait en Espagne, la police a révélé que Grace était la nounou de l’enfant – et qu’elle l’avait enfilée.

Michael a transformé Grace en police, mais a rapidement regretté sa décision lorsqu’elle lui a dit qu’elle était enceinte de prison et que le bébé était à lui.