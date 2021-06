Enceinte Cardi B va nue pour afficher le ventre rond sur une photo torride avec Offset, parle de sa fille en train de devenir grande soeur

Aux BET Awards, Cardi B et Offset ont annoncé qu’ils allaient bientôt accueillir un deuxième enfant. Le couple a annoncé une performance conjointe lors de l’événement. Cardi et Offset sont les fiers parents de leur fille nommée Kulture Kiari Cephus et font d’elle une grande sœur plus tard cette année. La rappeuse s’est rendue sur sa page Instagram et a partagé une photo sur laquelle Kulture berce le baby bump de Cardi pendant qu’ils se jumelent dans des tenues blanches.

Elle a écrit: « Je sais juste que ces deux-là s’aimeront tellement et se disputeront tellement puisqu’ils ont trois ans d’écart… tout comme moi et Henny. Mais une chose est sûre, c’est qu’ils se soutiendront comme non un autre ne le fera jamais. »

Cardi a partagé une autre photo sur laquelle Offset et elle posent nues alors qu’il tenait son ventre rond. Elle a écrit: « Nous nous sommes écoutés, avons communiqué, prié, puis Dieu nous a bénis ainsi que notre famille avec une autre petite bénédiction. Notre maison est si heureuse et très occupée, mais nous sommes prêts et si heureux !! Merci beaucoup à tous pour les félicitations et les meilleurs voeux. »

Selon TMZ, le couple n’a rien dit de la nouvelle, mais a laissé ses actions parler pour lui. Les Migos ont ouvert la cérémonie avec un medley et ont ensuite été rejoints par Cardi et son mari. Cardi était parée d’une tenue révélatrice, mettant en valeur son baby bump.

La star gagnante d’un Grammy a également joué, rappant sur ses chansons comme « Type Shit », tout en se mettant au coude à coude avec son mari alors que le public devenait fou d’applaudissements.

(Entrées de l’ANI)