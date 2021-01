La femme enceinte Brooke Vincent a enthousiasmé les fans avec la nouvelle qu’elle va avoir un petit garçon.

Déjà, elle et son petit ami footballeur de Sheffield United, Kean Bryan, 24 ans, ont élevé leur fils Mexx, âgé de 15 mois.

Le couple était ravi de dire qu’il allait accueillir un autre petit garçon dans sa famille.

Brooke, 28 ans, a déclaré que c’était «agréable» d’avoir un garçon si proche de l’âge de son fils Mexx lors d’une séance de questions-réponses sur Instagram avec 929K fans.

Dans un message réconfortant, la mère a révélé qu’elle espérait que ses fils deviendraient les meilleurs amis pour la vie.

Elle a écrit: «Nous l’avons fait. Nous avons un autre garçon. Nous n’avons jamais découvert avec Mexx et cette fois nous avons juste dit pourquoi pas.







(Image: Instagram)



«Pour être honnête, j’ai apprécié les deux grossesses en ayant découvert et non.

« C’est bon de savoir que j’accouche d’un garçon et qu’il sera si proche de Mexx, j’espère qu’ils seront de petits besties. » (Sic)

Lors de sa première grossesse, Brooke et Kean ont décidé de ne pas connaître le sexe du bébé.

Au départ, les tourtereaux avaient prévu d’attendre pour connaître le sexe de leur bébé comme ils l’ont fait la première fois.

Cependant, la star enceinte s’est ouverte aux fans sur les raisons pour lesquelles elle et son amant avaient changé d’avis quant à la découverte du sexe.







(Image: brookelevivincent / Instagram)



Brooke a déclaré que le couple avait pris la décision impulsive de se renseigner sur le chemin de leur scan de 20 semaines.

Et elle a avoué que Kean se sentait «paniqué» et «dramatique», mais Brooke a conclu qu’ils étaient tous les deux heureux d’avoir choisi de le découvrir.

Elle a écrit en réponse à une question de fan: «Nous étions littéralement en route pour notre scan de 20 semaines et je viens de dire que nous allons le découvrir.

«@ Kean8 a paniqué et est devenu dramatique et a dit qu’il avait besoin de temps et je ne peux pas simplement lui envoyer ça. Nous avons ensuite passé le voyage en passant par les avantages et les inconvénients et quand elle a demandé, nous avons juste dit oui!







(Image: brookelevivincent / Instagram)



«C’était agréable d’être honnête et cela a également rendu les deux parcours de grossesse différents.»

Brooke s’attend à ce que son deuxième fils arrive au printemps.

La star de Dancing on Ice a documenté chaque moment de sa grossesse avec ses fans sur Instagram après avoir annoncé la nouvelle de sa joie de bébé au monde.







(Image: Instagram)



Récemment, la star de la télévision a exprimé ses inquiétudes quant à «l’incertitude» entourant les plans de naissance au milieu de la pandémie de coronavirus.

Par rapport à sa première grossesse avec Mexx, ça a été une expérience «complètement différente» pour la star à cause du virus tueur qui balaie le globe.

Brooke a abordé le sujet du refus des partenaires d’assister aux scans.







(Image: brookevincent / Instagram)



Accompagnée de son long message, Brooke a partagé une photo éclatante montrant sa bosse de bébé en fleurs alors qu’elle portait tout le noir.

Elle a écrit: «J’ai trouvé cette grossesse complètement différente de la mienne précédente. Le passage de la grossesse en 2019 à 2021 a été tout simplement radical. Le fait que rien ne soit pareil pour le moment est tout simplement horrible … parle de partenaires ne pas pouvoir venir aux scans, l’incertitude autour des plans de naissance … tout est juste en l’air et il est vraiment difficile de tout comprendre.

« Une chose que j’ai trouvée vraiment utile est l’application @peanut, un endroit où les mamans peuvent se connecter, discuter et obtenir des conseils d’autres femmes à un stade similaire de la vie. C’était incroyable quand j’ai commencé à sevrer Mexx, mais aussi maintenant quand je Je ne suis pas sûr des choses.

«Je cherche juste ce qui me tracasse et je vois que beaucoup d’autres en ont déjà parlé! 9 fois sur 10 dans la maternité, quelqu’un en a vécu ou est lui-même en train de le vivre.

«Si vous êtes une maman, que vous attendez ou que vous essayez de concevoir, je recommanderais certainement @peanut. C’est un endroit sûr pour trouver du soutien, peu importe que ce soit sur la pandémie, les plans de naissance, l’alimentation, le sevrage ou le sommeil, C’est tellement utile. Bonne discussion. Si l’année dernière a prouvé quelque chose, c’est que nous pouvons tout surmonter! »