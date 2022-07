Enceinte, Billie Faiers fait ses débuts avec son baby bump florissant sur le tapis rouge du nouveau spectacle du Cirque du Soleil, Corteo

ENCEINTE Billie Faiers a fait ses débuts avec son baby bump sur le tapis rouge pour la première fois alors qu’elle posait lors d’un événement étoilé mercredi.

L’ancienne star de The Only Way Is Essex a enfilé une robe marron moulante pour montrer son ventre fleuri, un mois après avoir révélé sa troisième grossesse.

Goff

Billie a montré sa bosse de bébé florissante alors qu’elle frappait le tapis rouge[/caption]

Getty Images – Getty

Billie, 32 ans, a été rejointe par son mari Greg Shepherd et ses deux enfants, Nelly, huit ans, et Arthur, cinq ans, alors qu’elle posait une tempête sur le tapis rouge lors d’un spectacle du Cirque Du Soleil à l’O2 Arena de Londres.

Plaçant une main aimante sur son ventre en pleine croissance, la future mère de trois enfants s’est rapprochée de ses enfants alors qu’ils la rejoignaient avec enthousiasme pour la nuit de divertissement.

Épatant les foules dans une robe midi moulante, Billie a complété son look avec des sandales à talons roses et un sac à main de créateur, tandis que Greg, 37 ans, l’a gardé décontracté en short gris et un haut noir.

La star de la télé-réalité – qui attend actuellement son troisième enfant – a opté pour une palette de maquillage neutre pour accentuer son éclat de grossesse, nouant ses mèches blondes dans un chignon doux.

EN SAVOIR PLUS SUR BILLIE FAIERS RESSEMBLANCE PLUS FAITE Billie Faiers, enceinte, et sa fille de 7 ans se ressemblent dans des tresses assorties embrasé Billie Faiers montre son ventre rond après avoir annoncé qu’elle est enceinte d’un 3e enfant

La star de Mummy Diaries s’est jointe à la foule lors de la première britannique du nouveau spectacle du Cirque du Soleil, Corteo, qui a fait ses débuts dans la célèbre arène hier soir.

Elle a été rejointe par un certain nombre d’autres visages de célébrités familiers, dont l’ancienne co-vedette de The Only Way Is Essex, Lydia Bright, et sa sœur cadette, Romana.

Lydia, 31 ans, était magnifique dans un deux pièces imprimé tournesol, montrant son ventre tonique et sa peau bronzée lors de récentes vacances en famille avec sa jeune fille Loretta, deux ans.

AJ Pritchard, ancienne star de Strictly Come Dancing, et Arlene Phillips ont également honoré le tapis rouge de l’événement, ainsi que le professionnel de Dancing On Ice, Matt Evers.





AJ, 27 ans, a été rejoint par sa petite amie Abbie Quinnen pour la performance, le couple posant une tempête ensemble sur le tapis rouge alors qu’ils s’habillaient pour la soirée de divertissement.

L’ancienne star de Great British Bake Off, Candice Brown, a également honoré le tapis rouge, posant une tempête dans une mini-robe rose, tandis que la favorite de Loose Women, Jane Moore, a opté pour une robe d’été vibrante.

Ailleurs, l’expert en économies d’argent Martin Lewis a été rejoint par sa femme et sa fille dans la foule étoilée lors de la soirée d’ouverture de Corteo.

Le spectacle sur scène marque la première fois que les experts en acrobatie canadiens-français mettent les pieds au Royaume-Uni pour interpréter Corteo – leur tournée ayant été suspendue en 2021.

Le Cirque du Soleil doit présenter le spectacle magique à l’O2 jusqu’au 17 juillet, avant de se rendre à Manchester, Glasgow et Birmingham pour des représentations tout au long du mois d’octobre.

Corteo – qui fait référence au mot italien désignant une procession funéraire – raconte l’histoire du clown Mauro, qui imagine ses funérailles ayant lieu lors d’un carnaval après sa mort tragique.

En savoir plus sur le soleil MAUVAIS VOYAGE L’école de mes enfants m’a infligé une amende de 120 £ après que leur mère les ait emmenés en vacances… Je n’en avais aucune idée ENFANT VOUS PAS Je suis maman de triplés et d’un enfant en bas âge – je me fais tout le temps honte de maman

La première représentation à l’O2 de Londres a marqué la 150e ville dans laquelle Corteo a été joué depuis sa première représentation en 2018.

Le synopsis de l’émission se lit comme suit : « Le clown Mauro est décédé, mais son esprit est toujours avec nous. Au lieu de pleurer, le cortège funèbre a célébré l’ici et l’au-delà avec rire et exubérance.

Les billets pour Corteo du Cirque du Soleil peuvent être achetés ici.

Goff

Billie a été rejointe par son mari Greg et leurs deux enfants[/caption]

Goff

Ailleurs, la star de Towie, Lydia, a été vue sur le tapis rouge[/caption]

Goff

Billie a montré son ventre grandissant dans la robe marron[/caption]

Goff

L’ancienne star de Strictly AJ et sa petite amie Abbie étaient également dans le public[/caption]