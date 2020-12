L’actrice Anita Hassanandani profite de sa première grossesse avec son mari Rohit Reddy. L’actrice, qui est actuellement en vacances à Alibaug, envahit Internet depuis quelques temps avec ses adorables photos. Aujourd’hui, l’actrice a pris son compte sur les réseaux sociaux et a partagé quelques photos affichant son baby bump avec une légende originale, qui se lit comme suit: «Pati patni aur woh.»

Sur les photos, le couple est tout aussi adorable car Anita peut être vue habillée dans un ensemble bleu marine, tandis que Rohit est habillée avec désinvolture avec un short noir et des t-shirts gris.

Dès qu’ils ont laissé tomber l’image, leurs amis de l’industrie de la télévision ont inondé les futurs parents d’un immense amour. Alors qu’Ekta Kapoor et Kanchi Kaul ont laissé tomber des émojis en forme de cœur dans le commentaire, Puja Banerjee a écrit: «Awwwwwww».

Le couple a partagé ses jolies photos, laissant tout le monde émerveillé. Ils donnent souvent des objectifs de couple majeurs avec leur chimie incroyable. Récemment, Anita a partagé quelques photos molles, où elle et son mari peuvent être vus en train de mettre un masque au charbon de bois. Elle a parfaitement légendé la photo comme suit: «Le masque heureux!»

Passant à la section des commentaires, l’actrice de télévision Surbhi Jyoti a écrit: « Vous êtes super mignons. » Supriya Shukla a également commenté le message, qui se lit comme suit: «Si doux que Dieu vous bénisse tous les deux… Nous aurons bientôt trois ans.»

Anita et Rohit ont annoncé leur grossesse avec une vidéo sur les réseaux sociaux où ils ont joué leur voyage ensemble jusqu’à présent et ont révélé qu’ils allaient bientôt être parents. Depuis lors, le couple est au septième ciel alors qu’il profite au maximum de cette période et fait en sorte que chaque instant compte.

Anita et Rohit étaient ensemble dans une émission de télé-réalité de danse Nach Baliye 9 où leur chimie avait été une inspiration pour tous. Anita a également fait partie de l’émission surnaturelle Naagin, produite par Ekta Kapoor.