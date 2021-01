L’actrice Anita Hassanandani a partagé mercredi une photographie canalisant sa Beyonce intérieure et affichant une bosse de bébé en fleurs. Sur une photo en noir et blanc qu’elle a publiée sur Instagram, Anita est vue portant un justaucorps noir et prenant une pose sexy pour la caméra.

«Profiter de« Beyonce vibes »jusqu’à ce que« mommy vibes »entre en jeu», a-t-elle écrit en légende. Beyonce a posé pour une séance photo alors qu’elle était enceinte en 2017. La séance photo a été déclarée la photo la plus aimée d’Instagram de l’année.

Anita a annoncé sa grossesse en octobre sur les réseaux sociaux. Elle a partagé une vidéo dans laquelle l’actrice de 39 ans et son mari Rohit Reddy revivent leur romance, avec des clichés qui incluent des moments de leurs fiançailles et l’échange de vœux de mariage. Rohit est vu en train d’embrasser la bosse de bébé d’Anita à un moment donné. Anita et Rohit se sont mariés à Goa le 18 octobre 2013.

Parlant de son travail, Anita et Tusshar Kapoor co-joueront dans un nouveau film, après presque deux décennies. Les deux acteurs, qui ont été vus ensemble dans les films de 2003 « Kucch To Hai » et « Yeh Dil », s’uniront pour le thriller mystérieux « Maarrich », qui met également en vedette Naseeruddin Shah.